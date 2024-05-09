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Какая главная проблема мобилизаций и изменит ли что-нибудь закон после 18 мая — ответил Романенко

Какая главная проблема мобилизаций и изменит ли что-нибудь закон после 18 мая — ответил Романенко

9 мая 2024 г. 13:18

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Военный Игорь Романенко заявил, что процесс мобилизации стоило начать еще в первый год полномасштабного вторжения, а не только сейчас. Более того, убежден, что мобилизационный закон, который вступит в силу 18 мая, мало исправит существующие проблемы.

Об этом генерал-лейтенант и основатель Благотворительного фонда "Закроем небо Украины" сказал в утреннем эфире Ранок.LIVE.

Проблемы мобилизации в Украине

"Мобилизация — это ошибка стратегического порядка. Поскольку реально и интенсивно она начинается только сейчас, на третий год войны", — сказал Романенко, комментируя проблему мобилизации.

Он добавил, что история с мобилизацией объективна, ведь с давних времен ее применяли разные страны во время войны. Однако анализировать, почему Украина применяет ее только сейчас, нет смысла.

"Нужно сосредотачиваться на том, чтобы это делать более интенсивно, потому что только с 18 мая вступает закон. Но там, к сожалению, по моему мнению, не заложено то, что исправит эту ситуацию", — сказал Романенко.

Напомним, в Раде заявили, что законопроект о мобилизации главным образом писали военные. Поэтому всплывающие в сети обвинения вроде, что ВСУ не имеют никакого отношения к подготовке важного закона — безосновательны.

К слову, 9 мая Рада повысила штрафы за уклонение от мобилизации.

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