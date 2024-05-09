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Яка головна проблема мобілізацій й чи змінить щось закон після 18 травня — відповів Романенко

Яка головна проблема мобілізацій й чи змінить щось закон після 18 травня — відповів Романенко

09 травня 2024 р. 13:18

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13:18 Яка головна проблема мобілізацій й чи змінить щось закон після 18 травня — відповів Романенко

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Військовий Ігор Романенко заявив, що процес мобілізації варто було розпочати ще у перший рік повномасштабного вторгнення, а не тільки зараз. Ба більше, переконаний, що мобілізаційний закон, як набуде чинності 18 травня, мало виправить існуючі проблеми. 

Про це генерал-лейтенант та засновник Благодійного фонду "Закриємо небо України" сказав у ранковому ефірі Ранок.LIVE.

Проблеми мобілізації в Україні

"Мобілізація — це помилка стратегічного порядку. Оскільки реально та інтенсивно вона починається лише зараз, на третій рік війни", — сказав Романенко, коментуючи проблему мобілізації. 

Він додав, що історія з мобілізацією об'єктивна, адже з давніх часів її застосовували різні країни під час війни. Однак аналізувати, чому Україна застосовує її лише зараз — немає сенсу.

"Треба зосереджуватися на тому, щоб це робити більш інтенсивно, бо тільки з 18 травня вступає закон. Але там, на жаль, на мій погляд, не закладено те, що виправить цю ситуацію", — сказав Романенко. 

Нагадаємо, у Раді заявили, що законопроєкт про мобілізацію головним чином писали військові. Тому обвинувачення, які спливають у мережі, на кшталт, що ЗСУ не мають жодного відношення до підготовки важливого закону — безпідставні. 

До слова, 9 травня Рада підвищила штрафи за ухилення від мобілізації.

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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