Яка головна проблема мобілізацій й чи змінить щось закон після 18 травня — відповів Романенко

Військовий Ігор Романенко заявив, що процес мобілізації варто було розпочати ще у перший рік повномасштабного вторгнення, а не тільки зараз. Ба більше, переконаний, що мобілізаційний закон, як набуде чинності 18 травня, мало виправить існуючі проблеми.

Про це генерал-лейтенант та засновник Благодійного фонду "Закриємо небо України" сказав у ранковому ефірі Ранок.LIVE.

Проблеми мобілізації в Україні

"Мобілізація — це помилка стратегічного порядку. Оскільки реально та інтенсивно вона починається лише зараз, на третій рік війни", — сказав Романенко, коментуючи проблему мобілізації.

Він додав, що історія з мобілізацією об'єктивна, адже з давніх часів її застосовували різні країни під час війни. Однак аналізувати, чому Україна застосовує її лише зараз — немає сенсу.

"Треба зосереджуватися на тому, щоб це робити більш інтенсивно, бо тільки з 18 травня вступає закон. Але там, на жаль, на мій погляд, не закладено те, що виправить цю ситуацію", — сказав Романенко.

Нагадаємо, у Раді заявили, що законопроєкт про мобілізацію головним чином писали військові. Тому обвинувачення, які спливають у мережі, на кшталт, що ЗСУ не мають жодного відношення до підготовки важливого закону — безпідставні.

До слова, 9 травня Рада підвищила штрафи за ухилення від мобілізації.