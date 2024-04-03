Демобилизация срочников — как будет происходить увольнение и пойдут ли они на фронт

Согласно новому закону о демобилизации срочников, в течение апреля-мая будет происходить их увольнение из всех структур, где они были привлечены. В течение года они не будут мобилизованы на фронт, но по желанию каждый из них может подписать контракт или самовольно остаться нести службу.

Глава совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко в эфире Вечір.LIVE рассказал, как проходит демобилизация и как военное руководство планирует поддерживать связь с уволенными срочниками.

Как происходит процесс демобилизации срочников

Тимочко рассказал, что в Нацгвардии уже началась демобилизация срочников, но это не значит, что такое будет происходить только там. По его словам, это касается абсолютно всех структур, где набирались срочники: службы разведки, флот, Вооруженные силы, Воздушные силы и т.д. Он подчеркнул, что увольнение будет происходить во всех структурах, где были представлены солдаты, которые несли срочную службу, просто на все свое время. Этот процесс будет продолжаться в течение апреля-мая.

Глава совета резервистов Сухопутных войск также рассказал, что есть много военных, которые подписали контракт и пошли на фронт, также есть возможность самовольно остаться. Однако если срочник не имеет такого желания, заставлять его никто не будет.

По его словам, демобилизация резервистов готовилась давно. Их замещение происходило постепенно, чтобы не было дефицита в кадрах. Сначала постепенно увольняли срочники из подразделений и отдельных частей запланированы так, чтобы на их место заходили либо контрактники, либо мобилизованные лица. Все делалось для того, чтобы не ослабить ни одно звено военной службы.

"Это тоже очень важно всем понимать, чтобы не ослабить даже эту службу, которая проходила в пунктах, где-то в тылах. Это очень важно, ведь каждая воинская часть — субъект введения боевых действий. Потому что в тыл возвращаются после реабилитации, раненые бойцы. Это место, где происходит документооборот, делопроизводство, где есть определенные складские помещения", — пояснил военный.

Как военному руководству сохранить связь со срочниками

Тимочко рассказал, что за год, который не будут призывать резервистов, с ними нужно поддерживать коммуникацию, чтобы они понимали, что они нужны и им готовы помочь.

"Мы для себя даже как совет резервистов ставим задачу — сохранить максимально коммуникацию со срочниками, поэтому мы начали сотрудничать с Федерацией профсоюзов Украины. Мы хотим есть с теми людьми работать через профсоюзы, когда они пойдут на работу, заботиться об их оздоровлении, предоставлять какой-то юридический сопровождение для того, чтобы те ребята не потеряли с нами связь, чтобы понимали, что они нужны и им помогают", — подчеркнул военный.

Он добавил, что не менее важно налаживание коммуникации срочников и ветеранов с гражданским обществом, ведь все они воевали или добросовестно несли свою службу в специально отведенных для этого местах.

"Очень опасно разделять их. Мы все воюем, все работаем на победу. Работа срочников была очень важной, они несли охрану пунктов постоянного пребывания, выполняли работы на подразделениях в частях, а это давало возможность привлекать больше мобилизованных на линию фронта", — подчеркнул Тимочко.

Напомним, что недавно нардеп от фракции "Слуга народа" Сергей Демченко заявил, что вопрос демобилизации будет ключевым в будущем мобилизационном законе. Однако пока в парламенте нет четкого понимания, как выглядит этот процесс.

А нардеп и военнослужащий Роман Лозинский заявил, что вопрос демобилизации наиболее дискуссионный в новом законопроекте.