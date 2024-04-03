Демобілізація строковиків — як відбуватиметься звільнення та чи підуть вони на фронт

Згідно з новим законом про демобілізацію строковиків, упродовж квітня-травня відбуватиметься їх звільнення з усіх структур, де вони були залучені. Упродовж року їх не будуть мобілізувати на фронт, але за бажанням кожен із них може підписати контракт або самовільно залишитись нести службу.

Голова ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко в ефірі Вечір.LIVE розповів, як проходить демобілізація та як військове керівництво планує підтримувати зв'язок зі звільненими строковиками.

Як відбувається процес демобілізації строковиків

Тимочко розповів, що наразі в Нацгвардії уже почалася демобілізація строковиків, але це не означає, що таке буде відбуватись лише там. За його словами, це стосується абсолютно усіх структур, де набиралися строковики: служби розвідки, флот, Збройні сили, Повітряні сили тощо. Він наголосив, що звільнення відбуватиметься у всіх структурах, де були представлені солдати, які несли строкову службу, просто на все свій час. Цей процес триватиме упродовж квітня-травня.

Голова ради резервістів Сухопутних військ також розповів, що є багато військових, які підписали контракт та пішли на фронт, також є можливість самовільно залишитись. Однак, якщо строковик не має такого бажання, змушувати його ніхто не буде.

За його словами, демобілізація резервістів готувалась давно. Їхнє заміщення відбувалось поступово, аби не було дефіциту в кадрах. Спершу поступово звільняли строковиків з підрозділів та окремих частин заплановано, так, щоб на їхнє місце заходили або контрактники, або мобілізовані особи. Все робилось для того, щоб не ослабити жодну ланку військової служби.

"Це теж дуже важливо всім розуміти, щоб не ослабити навіть цю службу, яка відбувалася в пунктах, десь в тилах. Це дуже важливо, адже кожна військова частина — субєкт введення бойових дій. Бо в тил повертаються після реабілітації, поранені бійці. Це місце, де відбувається документообіг, діловодство, де є певні складські приміщення", — пояснив військовий.

Як військовому керівництву зберегти зв'язок зі строковиками

Тимочко розповів, що за той рік, який не будуть призивати резервістів, з ними потрібно підтримувати комунікацію, аби вони розуміли, що вони потрібні і їм готові допомогти.

"Ми для себе навіть як рада резервістів ставимо завдання — зберегти максимально комунікацію зі строковиками, тому ми почали співпрацювати з Федерацією профспілок України. Ми хочемо тобто з тими людьми працювати через профспілки, коли вони підуть на роботу, дбати про їхнє оздоровлення, надавати якийсь юридичний супровід для того, щоб ті хлопці не втратили з нами зв'язок, щоб розуміли, що вони потрібні і їм допомагають", — наголосив військовий.

Він додав, що не менш важливим є налагодження комунікації строковиків та ветеранів з цивільним суспільством, адже усі вони воювали чи сумлінно несли свою службу у спеціально відведених для цього місцях.

"Дуже небезпечно розділяти їх. Ми всі воюємо, всі працюємо на перемогу. Робота строковиків була надзвичайно важливою, вони несли охорону пунктів постійного перебування, виконували роботи на підрозділах в частинах, а це давало можливість залучати більше мобілізованих на лінію фронту", — підкреслив Тимочко.

Нагадаємо, нещодавно нардеп від фракції "Слуга народу" Сергій Демченко заявив, що питання демобілізації буде ключовим у майбутньому мобілізаційному законі. Однак наразі у парламенті немає чіткого розуміння, який вигляд повинен мати цей процес.

А нардеп та військовослужбовець Роман Лозинський заявив, що питання демобілізації найбільш дискусійне в новому законопроєкті.