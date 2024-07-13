Почему бойцы ВСУ недовольны новым законом о мобилизации — объяснение военного

Новый закон о мобилизации, принятый Верховной Радой в мае, не нравится военным. В нем много противоречивых норм.

Об этом в эфире День.LIVE рассказал военный Константин Прошинский с позывным "Дед".

Военным не нравится новый закон о мобилизации

По словам Прошинского, новый закон о мобилизации направлен против Вооруженных Сил Украины.

Он отмечает, что большинство военных недовольны новым мобилизационным законодательством. Мол, там много противоречивых норм.

"Закон о мобилизации принятый ими — это закон "анти ВСУ", я не говорю, что антинародный. Платить никто не будет, но это прописано. Зачем вы прописываете то, что никто не будет делать? Для чего?", — сказал он.

"Дед" также рассказал, что некоторые бойцы, которые уже "списаны" и продолжают служить в ТЦК, отказывались ловить людей на улицах, а также писали коллективные обращения по этому поводу.

Ранее Прошинский сообщил, что из-за принудительной мобилизации в армию попадают многие мужчины, имеющие проблемы со здоровьем и подготовкой. Многие мобилизованные отказываются воевать.

А экскомандир "Азова", заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады, Максим Жорин заявил, что с принятием закона о мобилизации добровольцев стало больше.