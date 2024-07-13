Чому бійці ЗСУ незадоволені новим законом про мобілізацію — пояснення військового

Новий закон про мобілізацію, який ухвалила Верховна рада у травні, не подобається військовим. У ньому є багато суперечливих норм.

Про це в ефірі День.LIVE розповів військовий Костянтин Прошинський із позивним "Дід".

Військовим не подобається новий закон про мобілізацію

За словами Прошинського, новий закон про мобілізацію спрямований проти Збройних сил України.

Він наголошує, що більшість військових незадоволені новим мобілізаційним законодавством. Мовляв, там є багато суперечливих норм.

"Закон про мобілізацію ухвалений ними — це насправді закон "анти ЗСУ", я не говорю, що антинародний. Платити ніхто не буде, але це прописано. Навіщо ви прописуєте те, що ніхто не буде робити, знаючи, що цього ніхто не буде робити? Для чого?", — сказав він

"Дід" також розповів, що деякі бійці, які вже "списані" і продовжують служити в ТЦК, відмовлялися ловити людей на вулицях, писали колективні звернення.

Раніше Прошинський повідомив, що через примусову мобілізацію до війська потрапляє багато чоловіків, які мають проблеми зі здоровʼям та підготовкою. Багато мобілізованих відмовляються воювати.

А екскомандир "Азова", заступник командира Третьої окремої штурмової бригади, Максим Жорін заявив, що з ухваленням закону про мобілізацію добровольців побільшало.