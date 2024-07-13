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Зі 100 воюють 10 — військовий пояснив наслідки примусової мобілізації

Зі 100 воюють 10 — військовий пояснив наслідки примусової мобілізації

13 липня 2024 р. 16:59

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Через примусову мобілізацію до війська потрапляє багато чоловіків, які мають проблеми зі здоровʼям та підготовкою. Багато мобілізованих відмовляються воювати.

Про це в ефірі День.LIVE розповів військовий Костянтин Прошинський із позивним "Дід".

Зі 100 мобілізованих воюють, умовно, лише 10

Прошинський наголосив, що він проти "бусифікації" як методу поповнення військ, оскільки зі 100 примусово мобілізованих людей — воюють, умовно, лише 10.

"Я за те, щоб хлопці йшли служити. Але я знаю, що людей, яких запхнули насильно в бус і привезли до мене, можливо, я з 10 таких  воїном зроблю одного. А дев'ять напишуть відмову або підуть шукати якісь причини, щоб піти по лікарнях", — сказав він.

"Дід" також зазначив, що до лав ЗСУ зараз відправляють чимало громадян із проблемами зі здоровʼям та підготовкою, оскільки ВЛК усіх визнає придатними.

"Ми отак от дивимося на них і починаємо плакати зі своїми командирами. Сидимо і думаємо, от що нам з тобою робити?", — додав військовий.

Раніше, екскомандир "Азова", заступник командира Третьої окремої штурмової бригади, Максим Жорін заявив, що з ухваленням закону про мобілізацію добровольців побільшало.

Нагадаємо, в Україні тривають воєнний стан та загальна мобілізація. У цей період військовозобов'язаним чоловікам віком від 18 до 60 років заборонено виїжджати з країни. Водночас є певні винятки з правил.

Українці, які мають бажання, можуть піти на службу до ЗСУ добровільно. Теоретично такі люди мають підписати контракт, але в нинішніх умовах, скоріш за все, добровольців мобілізують чи відправлять до територіальної оборони.

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16:36 На Одещині вигоріло 400 гектарів нацпарку — птахи залишились без домівки та корму

16:29 Буданов розповів про спроби замаху на Путіна

16:22 Ціни на брухт в Україні — які метали найвигідніше здавати

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

16:17 Зеленський прибув до Ірландії — яка мета візиту

15:56 В Одесі чути вибухи — росіяни атакують балістикою

15:55 Росіяни здійснили авіаудар по автобусній зупинці на Донеччині — є постраждалі

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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