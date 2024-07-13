Из 100 воюют 10 — военный объяснил последствия принудительной мобилизации

Из-за принудительной мобилизации в армию попадают многие мужчины, имеющие проблемы со здоровьем и подготовкой. Многие мобилизованные отказываются воевать.

Об этом в эфире День.LIVE рассказал военный Константин Прошинский с позывным "Дед".

Из 100 мобилизованных воюют, условно, только 10

Прошинский подчеркнул, что он против "бусификации" как метода пополнения войск, поскольку из 100 принудительно мобилизованных людей воюют, условно, только 10.

"Я за то, чтобы ребята шли служить. Но я знаю, что людей, которых запихнули насильно в бус и привезли ко мне, возможно, я из 10 таких воином сделаю одного. А девять напишут отказ или пойдут искать какие-то причины, чтобы пойти по больницам", — сказал он.

"Дед" также отметил, что в ряды ВСУ сейчас отправляют многих граждан с проблемами со здоровьем и подготовкой, поскольку ВЛК всех признает "годными" к службе.

"Мы вот смотрим на них и начинаем плакать со своими командирами. Сидим и думаем, вот что нам с тобой делать?", — добавил военный.

Ранее экскомандир "Азова", заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады, Максим Жорин заявил, что с принятием закона о мобилизации добровольцев стало больше.

Напомним, в Украине продолжаются военное положение и всеобщая мобилизация. В этот период военнообязанным мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено уезжать из страны. В то же время есть некоторые исключения из правил.

Украинцы, желающие, могут пойти на службу в ВСУ добровольно. Теоретически такие люди должны подписать контракт, но в нынешних условиях, скорее всего, добровольцев мобилизуют или отправят в территориальную оборону.