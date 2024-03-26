Предусматривает ли мобилизационный законопроект экономическое бронирование — Гончаренко ответил

Народный депутат Алексей Гончаренко заявил, что обязанность защищать Украину одинакова для всех. Он подчеркнул, что в законопроекте о мобилизации нет никаких положений об экономическом бронировании.

Об этом политик сказал в утреннем эфире Ранок.LIVE.

Бронирование от мобилизации

"Я категорически против того, чтобы у нас было разделение кто служит: чтобы богатые могли откупиться, а только бедные — служили. Это какое-то безумие, которое не имеет ничего общего со справедливостью и Конституцией. Обязанность защищать Родину одинакова для всех", — сказал Гончаренко, говоря о мобилизации.

Он добавил, что в законопроекте нет никаких норм, предусматривающих экономическое бронирование.

"В законопроекте о мобилизации нет ни слова об экономическом бронировании", — сказал нардеп.

Напомним, ранее Алексей Гончаренко рассказал, сколько правок было рассмотрено в мобилизационном законопроекте. Также он ответил, мобилизуют ли юношу после прохождения военной подготовки.