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Предусматривает ли мобилизационный законопроект экономическое бронирование — Гончаренко ответил

Предусматривает ли мобилизационный законопроект экономическое бронирование — Гончаренко ответил

26 марта 2024 г. 14:05

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12:04 Сколько правок рассмотрели к мобилизационному законопроекту — Гончаренко назвал цифру

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10:31 Вопрос демобилизации — депутат ответил, каким видят этот процесс в парламенте

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Народный депутат Алексей Гончаренко заявил, что обязанность защищать Украину одинакова для всех. Он подчеркнул, что в законопроекте о мобилизации нет никаких положений об экономическом бронировании.

Об этом политик сказал в утреннем эфире Ранок.LIVE.

Бронирование от мобилизации

"Я категорически против того, чтобы у нас было разделение кто служит: чтобы богатые могли откупиться, а только бедные — служили. Это какое-то безумие, которое не имеет ничего общего со справедливостью и Конституцией. Обязанность защищать Родину одинакова для всех", — сказал Гончаренко, говоря о мобилизации.

Он добавил, что в законопроекте нет никаких норм, предусматривающих экономическое бронирование.

"В законопроекте о мобилизации нет ни слова об экономическом бронировании", — сказал нардеп.

Напомним, ранее Алексей Гончаренко рассказал, сколько правок было рассмотрено в мобилизационном законопроекте. Также он ответил, мобилизуют ли юношу после прохождения военной подготовки.

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