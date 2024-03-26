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Чи передбачає мобілізаційний законопроєкт економічне бронювання — Гончаренко відповів

Чи передбачає мобілізаційний законопроєкт економічне бронювання — Гончаренко відповів

26 березня 2024 р. 14:05

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14:05 Чи передбачає мобілізаційний законопроєкт економічне бронювання — Гончаренко відповів

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12:28 Гончаренко відповів, чи мобілізують юнака після проходження військової підготовки

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12:04 Скільки правок розглянули до мобілізаційного законопроєкту — Гончаренко назвав цифру

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11:06 Нардеп розповів, що передбачає майбутній законопроєкт щодо призову юнаків з 18 років

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Народний депутат Олексій Гончаренко заявив, що обов'язок захищати Україну однаковий для усіх. Він наголосив, що у законопроєкті про мобілізацію немає жодних положень про економічне бронювання. 

Про це політик сказав у ранковому ефірі Ранок.LIVE.

Бронювання від мобілізації

"Я категорично проти того, щоб у нас було розділення хто служить: щоб багаті могли відкупитися, а тільки бідні — служили. Це якесь божевілля, яке не має нічого спільного зі справедливістю та Конституцією. Обов'язок захищати Батьківщину є однаковим для всіх", — сказав Гончаренко, говорячи про мобілізацію. 

Він додав, що у законопроєкті немає жодних норм, що передбачають економічне бронювання. 

"У законопроєкті про мобілізацію немає ні слова про економічне бронювання", — сказав нардеп. 

Нагадаємо, раніше Олексій Гончаренко розповів, скільки правок розглянули до мобілізаційного законопроєкту. Також він відповів, чи мобілізують юнака після проходження військової підготовки.

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12:28 Гончаренко відповів, чи мобілізують юнака після проходження військової підготовки

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12:04 Скільки правок розглянули до мобілізаційного законопроєкту — Гончаренко назвав цифру

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