Во Львове прошел марафон в поддержку украинских военных — приняли участие и ветераны

Во Львове в воскресенье, 12 мая, прошел полумарафон. Таким образом участники поддержали украинских защитников, которые приближает победу.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

Марафон в поддержку военных

Первыми в марафоне стартовали участники на дистанции 21 км. Также были дистанции на 5 и 10 км, командная пятерка, "Забіг Незламні" и "Забіг Подяки".

На дистанции "Забіг Незламні" приняли участие ветераны и пациенты центра "Незламні". Полумарафон был посвящен воинам ВСУ, спасателям, медикам, волонтерам и каждому, кто приближает победу Украины.

В комментарии для Новини.LIVE ветераны рассказали, что забег стал для большинства из них первым подобным опытом. Они объяснили, что решили принять участие в марафоне, чтобы проверить свои силы и проявить солидарность со своими собратьями.

Все стартовые взносы будут направлены на реабилитацию и адаптацию людей в центре "Незламнs".

Напомним, 10 мая во Львове открылся Центр протезирования и ортезирования UNBROKEN. Это произошло благодаря поддержке Германии.

Также мы писали, что 12 мая в центре Киева в очередной раз собрались участники акции #FreeAzov.