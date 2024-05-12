Учасники акції FreeAzov знову зібралися в центрі Києва для підтримки військовополонених

У Києві в неділю, 12 травня, громадяни вчергове вийшли на акцію #FreeAzov, аби підтримати українських військовополонених бійців полку "Азов". Воїни вже понад два роки перебувають в неволі російських окупантів.

На місці протесту побували Новини.LIVE.

Акція підтримки полонених у Києві 12 травня

Сьогодні десятки людей знову вийшли на вулиці столиці, аби нагадати про необхідність повернення українських захисників "Азовсталі" з російського полону.

Учасники протестували з плакатами в руках, на яких було написано: "Полон = пекло", "Кричи про AZOV", "полон вбиває", "прямо зараз хтось під тортурами", "Free AZOV", "де Азов?".

До акції також приєдналися й військові, що перебувають в столиці на лікуванні. Крім того, мітингувальників підтримували сигналами автомобілі, які проїжджали повз.

Нагадаємо, українські представники на Євробаченні вдягнули одяг з патріотичним закликом. Команда прийшла на фінал у чорних футболках з написом FREE AZOVSTAL DEFENDERS.

Також ми писали, що 28 квітня у Львові пройшла акція на підтримку полонених за участі сотень людей.