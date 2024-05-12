Участники акции FreeAzov снова собрались в центре Киева для поддержки военнопленных

В Киеве в воскресенье, 12 мая, граждане в очередной раз вышли на акцию #FreeAzov, чтобы поддержать украинских военнопленных бойцов полка "Азов". Воины уже более двух лет находятся в неволе российских оккупантов.

На месте протеста побывали Новини.LIVE.

Акция поддержки пленных в Киеве 12 мая

Сегодня десятки людей снова вышли на улицы столицы, чтобы напомнить о необходимости возвращения украинских защитников "Азовстали" из российского плена.

Участники протестовали с плакатами в руках, на которых было написано: "Полон = пекло", "Кричи про AZOV", "полон вбиває", "прямо зараз хтось під тортурами", "Free AZOV", "де Азов?".

К акции также присоединились и военные, которые находятся в столице на лечении. Кроме того, митингующих поддерживали сигналами автомобили, которые проезжали мимо.

Напомним, украинские представители на Евровидении надели одежду с патриотическим призывом. Команда пришла на финал в черных футболках с надписью FREE AZOVSTAL DEFENDERS.

Также мы писали, что 28 апреля во Львове прошла акция в поддержку пленных с участием сотен людей.