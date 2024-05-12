У Львові відбувся марафон на підтримку українських військових — участь взяли й ветерани

У Львові в неділю, 12 травня, відбувся напівмарафон. Таким чином учасники підтримали українських захисників, які наближчають перемогу.

Про це з місця повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

Марафон на підтримку військових

Так, першими в марафоні стартували учасники на дистанції 21 км. Також були дистанції на 5 та 10 км, командна п’ятірка, "Забіг Незламні" і "Забіг Подяки".

На дистанції "Забіг Незламні" взяли участь ветерани та пацієнти центру "Незламні". Напівмарафон був присвячений воїнам ЗСУ, рятувальникам, медикам, волонтерам та кожному, хто наближає перемогу України.

В коментарі для Новини.LIVE ветерани розповіли, що забіг став для більшості з них першим таким досвідом. Вони пояснили, що наважились взяти участь в марафоні, аби перевірити власні сили та проявити солідарність зі своїми побратимами.

Усі стартові внески спрямують на реабілітацію та адаптацію людей у центрі "Незламні".

Нагадаємо, 10 травня у Львові запрацював Центр протезування та ортезування UNBROKEN. Це сталося завдяки підтримці Німеччини.

Також ми писали, що 12 травня в центрі Києва вчергове зібралися учасники акції #FreeAzov.