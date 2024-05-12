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У Львові відбувся марафон на підтримку українських військових — участь взяли й ветерани

У Львові відбувся марафон на підтримку українських військових — участь взяли й ветерани

12 травня 2024 р. 17:20

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16:47 Учасники акції FreeAzov знову зібралися в центрі Києва для підтримки військовополонених

11 травня 2024
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20:43 Кривонос пояснив, чому варто знищувати підприємства з виготовлення зброї в Росії

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18:41 Кривонос заявив, що закон про мобілізацію повинен бути рівним для всіх

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12:12 Крулько розповів, як інформаційна політика могла б пришвидшити вступ України до НАТО та ЄС

10 травня 2024
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23:05 Конфлікт з ТЦК в Одесі, дефіцит електрики та ситуація в Харкові — головні новини 10 травня

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У Львові в неділю, 12 травня, відбувся напівмарафон. Таким чином учасники підтримали українських захисників, які наближчають перемогу.

Про це з місця повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

Марафон на підтримку військових

Так, першими в марафоні стартували учасники на дистанції 21 км. Також були дистанції на 5 та 10 км, командна п’ятірка, "Забіг Незламні" і "Забіг Подяки".

На дистанції "Забіг Незламні" взяли участь ветерани та пацієнти центру "Незламні". Напівмарафон був присвячений воїнам ЗСУ, рятувальникам, медикам, волонтерам та кожному, хто наближає перемогу України.

В коментарі для Новини.LIVE ветерани розповіли, що забіг став для більшості з них першим таким досвідом. Вони пояснили, що наважились взяти участь в марафоні, аби перевірити власні сили та проявити солідарність зі своїми побратимами.

Усі стартові внески спрямують на реабілітацію та адаптацію людей у центрі "Незламні".

Нагадаємо, 10 травня у Львові запрацював Центр протезування та ортезування UNBROKEN. Це сталося завдяки підтримці Німеччини.

Також ми писали, що 12 травня в центрі Києва вчергове зібралися учасники акції #FreeAzov. 

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18:01 Мешканці Вовчанська масово евакуюються з міста через страх повторної окупації, — ЗМІ

17:56 До Землі наближається гігантський астероїд — деталі від NASA

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:55 В Одесі відремонтують одразу дві школи — які саме

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