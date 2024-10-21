Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow Скандал в детском центре Львовской области — как идет расследование arrow
Скандал в детском центре Львовской области — как идет расследование

Скандал в детском центре Львовской области — как идет расследование

21 октября 2024 г. 16:09

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

16:09 Скандал в детском центре Львовской области — как идет расследование

Text

14:05 Нардеп Ясько объяснила, почему украинцам сейчас опасно находиться в Грузии

Text

13:48 Политолог Гончарук предположил, что по делу Крупы деньги могли идти "выше"

Text

13:18 Обстрел Харькова и визит Ллойда Остина в Киев — эфир День.LIVE

Text

12:21 Военный ВСУ Сазонов объяснил, с какими проблемами сталкиваются бойцы на Курщине

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

09:40 Шаманов сообщил, как российские дроны летели на Киев и каковы последствия

Text

08:00 Зеленский собирает СНБО из-за МСЭК и прибытие солдат из КНДР — эфир Ранок.LIVE

20 октября 2024
Text

21:54 Кривонос ответил, есть ли у Украины возможности для восстановления ядерного потенциала

19 октября 2024
Text

18:56 Стефанишина ответила, требуют ли от Украины снизить мобилизационный возраст

Text

12:23 Командование ВСУ и ТЦК упрощают получение помощи семьям погибших бойцов

Text

16:09 Скандал в детском центре Львовской области — как идет расследование

Text

14:05 Нардеп Ясько объяснила, почему украинцам сейчас опасно находиться в Грузии

Text

13:48 Политолог Гончарук предположил, что по делу Крупы деньги могли идти "выше"

Text

13:18 Обстрел Харькова и визит Ллойда Остина в Киев — эфир День.LIVE

Text

12:21 Военный ВСУ Сазонов объяснил, с какими проблемами сталкиваются бойцы на Курщине

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

09:40 Шаманов сообщил, как российские дроны летели на Киев и каковы последствия

Text

08:00 Зеленский собирает СНБО из-за МСЭК и прибытие солдат из КНДР — эфир Ранок.LIVE

20 октября 2024
Text

21:54 Кривонос ответил, есть ли у Украины возможности для восстановления ядерного потенциала

19 октября 2024
Text

18:56 Стефанишина ответила, требуют ли от Украины снизить мобилизационный возраст

Text

12:23 Командование ВСУ и ТЦК упрощают получение помощи семьям погибших бойцов

После скандала с избиением детей в Великолюбинском учебно-реабилитационном центре во Львовской области 30 воспитанников переселили в другие учебные заведения на время следствия. Сейчас там проводятся проверки.

Об этом сообщил директор департамента образования и науки Львовской ОВА Олег Паска на брифинге, передает корреспондент Новини.LIVE.

Как продолжается расследование в детском центре Львовской области

Паска рассказал, что для проверки Великолюбинского многопрофильного учебно-реабилитационного центра была создана специальная комиссия, в которую входят работники департамента образования, службы по делам детей, психологи и другие специалисты. Когда они осуществляли мониторинг, то пришли к выводу, что нужно переместить детей в другие учебные заведения в связи с тем, что они подвергаются психологическому стрессу из-за проверок, которые происходят очень часто.

"На прошлой неделе 35 воспитанников службы по делам детей при техническом содействии департамента образования переместили в другие учреждения на время расследования. Из них оси детей статусных, 13 детей ВПЛ, четырех забрали родители и еще пятеро детей находятся в приюте", — говорится в сообщении. .

Еще 25 детей, чьи родители не дали разрешение на переселение, остались в Великолюбинском НРЦ

Также Паска рассказал, что по этому делу работает несколько комиссий, и они изучают не только это заведение, а всю систему специальных заведений. По его словам, проходит мониторинг всей работы за последние три года. В ближайшее время Департамент уже получит выводы, и они будут представлены общественности.

Что предшествовало

Напомним, недавно УП опубликовала видео, где воспитательница спецучреждения во Львовской области оскорбляла ребенка. Она избивала несовершеннолетнюю железным прутом и обзывала "скотинякой".

Как известно, в этом реабилитационном центре находятся самые уязвимые категории детей: дети-сироты, дети, лишенные родительской опеки, дети, находящиеся в сложных жизненных обстоятельствах, и дети с особыми образовательными потребностями.

После огласки этой ситуации правоохранители на Львовщине открыли уголовное производство и начали расследование по учебно-реабилитационному центру. В настоящее время в уголовном производстве допрошены 46 человек.

Уже 7 октября воспитательнице, которая оскорбляла и избивала ребенка на видео, сообщили о подозрении в побоях и  истязании. 

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

16:18 ЗАЭС снова на грани блэкаута — в Минэнерго рассказали детали

16:13 В Харькове судили мужчину, который угрожал подорвать автобус — как его наказали

16:10 Отобрать купленную инвалидность — что грозит тем, кто дал взятку МСЭК

Text

16:09 Скандал в детском центре Львовской области — как идет расследование

16:07 В Одессе популярный автобус меняет свой маршрут — схема

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

15:48 В Киеве глава Пентагона объявил новую помощь Украине — о какой сумме идет речь

15:29 Покоряют мужские профессии — в Киеве женщины учатся на машинистов метро

15:27 Лас-Вегас районного масштаба — на Одесчине судили основателя подпольного казино

15:21 Ликвидация Львовского автобусного завода, признанного банкротом — что решил суд

14:58 В Одессе фирме без специалистов чуть не отдали 90 млн за ремонт школы — детали

16:18 ЗАЭС снова на грани блэкаута — в Минэнерго рассказали детали

16:13 В Харькове судили мужчину, который угрожал подорвать автобус — как его наказали

16:10 Отобрать купленную инвалидность — что грозит тем, кто дал взятку МСЭК

16:07 В Одессе популярный автобус меняет свой маршрут — схема

15:48 В Киеве глава Пентагона объявил новую помощь Украине — о какой сумме идет речь

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

15:29 Покоряют мужские профессии — в Киеве женщины учатся на машинистов метро

15:27 Лас-Вегас районного масштаба — на Одесчине судили основателя подпольного казино

15:21 Ликвидация Львовского автобусного завода, признанного банкротом — что решил суд

14:58 В Одессе фирме без специалистов чуть не отдали 90 млн за ремонт школы — детали

14:57 Потеря на 50 млн долларов — ВСУ уничтожили российский ЗРК "Бук-М3"

18:49 Рейды ТЦК в кафе, ресторанах и на Дерибасовской — что говорят одесситы

16:42 Стали ломом — сколько стоят уничтоженные с начала войны российские бронемашины

17 октября 2024
Эксклюзив

20:57 Сколько украинцев страдают от стрессовых расстройств — шокирующая цифра от врача

16 октября 2024

06:40 Сколько стоит латунь в Украине — цены на цветные металлы в октябре

Новость с видео

06:08 Баллы и новая система начислений — что готовят украинцам в пенсионной реформе

15 октября 2024
Эксклюзив

19:43 Картофель по 30 только начало — как изменятся цены на продукты в Украине

Новость с фото

06:43 Убийство или самоубийство — при каких обстоятельствах 65 лет назад умер Степан Бандера

06:40 Цены на алюминий продолжают расти — сколько стоят цветные металлы в октябре

06:07 В НАТО по частям и удары вглубь РФ — итоги западного турне Зеленского

14 октября 2024
Эксклюзив

19:04 Тест ДНК не причина — почему не признают отцовство погибшего военного

Text

16:09 Скандал в детском центре Львовской области — как идет расследование

Text

14:05 Нардеп Ясько объяснила, почему украинцам сейчас опасно находиться в Грузии

Text

13:48 Политолог Гончарук предположил, что по делу Крупы деньги могли идти "выше"

Text

13:18 Обстрел Харькова и визит Ллойда Остина в Киев — эфир День.LIVE

Text

12:21 Военный ВСУ Сазонов объяснил, с какими проблемами сталкиваются бойцы на Курщине

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

09:40 Шаманов сообщил, как российские дроны летели на Киев и каковы последствия

Text

08:00 Зеленский собирает СНБО из-за МСЭК и прибытие солдат из КНДР — эфир Ранок.LIVE

20 октября 2024
Text

21:54 Кривонос ответил, есть ли у Украины возможности для восстановления ядерного потенциала

19 октября 2024
Text

18:56 Стефанишина ответила, требуют ли от Украины снизить мобилизационный возраст

Text

12:23 Командование ВСУ и ТЦК упрощают получение помощи семьям погибших бойцов