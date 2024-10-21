Скандал в детском центре Львовской области — как идет расследование

После скандала с избиением детей в Великолюбинском учебно-реабилитационном центре во Львовской области 30 воспитанников переселили в другие учебные заведения на время следствия. Сейчас там проводятся проверки.

Об этом сообщил директор департамента образования и науки Львовской ОВА Олег Паска на брифинге, передает корреспондент Новини.LIVE.

Как продолжается расследование в детском центре Львовской области

Паска рассказал, что для проверки Великолюбинского многопрофильного учебно-реабилитационного центра была создана специальная комиссия, в которую входят работники департамента образования, службы по делам детей, психологи и другие специалисты. Когда они осуществляли мониторинг, то пришли к выводу, что нужно переместить детей в другие учебные заведения в связи с тем, что они подвергаются психологическому стрессу из-за проверок, которые происходят очень часто.

"На прошлой неделе 35 воспитанников службы по делам детей при техническом содействии департамента образования переместили в другие учреждения на время расследования. Из них оси детей статусных, 13 детей ВПЛ, четырех забрали родители и еще пятеро детей находятся в приюте", — говорится в сообщении. .

Еще 25 детей, чьи родители не дали разрешение на переселение, остались в Великолюбинском НРЦ

Также Паска рассказал, что по этому делу работает несколько комиссий, и они изучают не только это заведение, а всю систему специальных заведений. По его словам, проходит мониторинг всей работы за последние три года. В ближайшее время Департамент уже получит выводы, и они будут представлены общественности.

Что предшествовало

Напомним, недавно УП опубликовала видео, где воспитательница спецучреждения во Львовской области оскорбляла ребенка. Она избивала несовершеннолетнюю железным прутом и обзывала "скотинякой".

Как известно, в этом реабилитационном центре находятся самые уязвимые категории детей: дети-сироты, дети, лишенные родительской опеки, дети, находящиеся в сложных жизненных обстоятельствах, и дети с особыми образовательными потребностями.

После огласки этой ситуации правоохранители на Львовщине открыли уголовное производство и начали расследование по учебно-реабилитационному центру. В настоящее время в уголовном производстве допрошены 46 человек.

Уже 7 октября воспитательнице, которая оскорбляла и избивала ребенка на видео, сообщили о подозрении в побоях и истязании.