Скандал у дитячому центрі на Львівщині — як триває розслідування

Після скандалу із побиттям дітей у Великолюбінському навчально-реабілітаційному центрі у Львівській області 30 вихованців переселили в інші навчальні заклади на час слідства. Наразі там здійснюються перевірки.

Про це повідомив директор департаменту освіти та науки Львівської ОВА Олег Паска під час брифінгу, передає кореспондент Новини.LIVE.

Як триває розслідування у дитячому центрі на Львівщині

Паска розповів, що для перевірки Великолюбінського багатопрофільного навчально-реабілітаційного центру була створена спеціальна комісія, до якої входять працівники департаменту освіти, служби у справах дітей, психологи та інші фахівці. Коли вони здійснювали моніторинг, то дійшли висновку, що потрібно перемістити дітей в інші заклади освіти у зв'язку з тим, що вони зазнають психологічного стресу через перевірки, які відбуваються дуже часто.

"Минулого тижня 35 вихованців служби у справах дітей за технічного сприяння департаменту освіти перемістили в інші заклади на час розслідування. З них вісі дітей статусних, 13 дітей ВПО, чотирьох забрали батьки і ще п'ятеро дітей перебувають у притулку", — йдеться у повідомленні.

Ще 25 дітей, чиї батьки не дали дозвіл на переселення, наразі залишилися у Великолюбінському НРЦ

Також Паска розповів, що по цій справі працює кілька комісій і вони вивчають не лише цей заклад, а усю систему спеціальних закладів. За його словами, відбувається моніторинг всієї роботи за останні три роки. Найближчим часом Департамент вже отримає висновки і вони будуть представлені громадськості.

Що передувало

Нагадаємо, нещодавно УП опублікувала відео, де вихователька спецзакладу у Львівській області ображала дитину. Вона била неповнолітню залізним прутом та обзивала "скотинякою".

Як відомо, у цьому реабілітаційному центрі перебувають найвразливіші категорії дітей: діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти, які перебувають у складних життєвих обставинах, та діти з особливими освітніми потребами.

Після розголосу цієї ситуації правоохоронці на Львівщині відкрили кримінальне провадження та почали розслідування щодо навчально-реабілітаційного центру. Наразі у кримінальному провадженні допитано 46 осіб.

Вже 7 жовтня виховательці, яка ображала та била дитину на відео, повідомили про підозру у побоях і мордуванні.