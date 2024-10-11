Побиття дитини указкою на Львівщині — в ОВА та поліції дали коментар

У понеділок, 7 жовтня, виховательці Великолюбінського багатопрофільного навчально-реабілітаційного центру повідомили про підозру у побоях і мордуванні. На відеозаписі, який опинився у розпорядженні журналістів, можна побачити, що вихователька б'є дитину указкою та руками. Справою зайнялися правоохоронці.

Заступник голови Львівської ОВА Олександр Кулепін та заступник начальника Головного управління Національної поліції у Львівській області Андрій Кумечко відзвітували про перебіг розслідування у цій справі, розповідає журналістка Новини.LIVE Марта Байдака.

Побиття дитини у навчальному закладі

"У закладі уже працює нова в.о.директора — це Ірина Лукачук, котра також є заступницею керівника іншого закладу в нашій області, який є одним з найкращих закладів у цій сфері", — повідомив Кулепін.

Чиновник зазначив, що завдання новопризначеної директорки — стабілізувати роботу закладу, щоб діти мали якісні освітні послуги і виховання.

"Також розпочата ще 18 закладів. Це навчально-ребілітаційні заклади та спеціальні школи у Львівській області. Наразі немає жодної інформації про якісь скарги на ці заклади, однак враховуючи обставини, які були виявлені в одному закладі, ми хочемо дослідити роботу усіх решта", — зазначив Кулепін.

У свою чергу, Андрій Кумечко повідомив, що у зв'язку із випадком побиття учня, про який було повідомлено поліцію, було розпочато слідчі дії.

"Під час слідства одна дитина надала нам відео цього побиття. Ми зареєстрували ще одне кримінальне провадження по факту завдання тілесних ушкоджень дитини. Виховательці оголошено про підозру, а кримінальне провадження спрямоване до суду", — зазначив Кумечко.

Окрім того, зважаючи на скарги дітей, відкрито кримінальне провадження по факту незаконного переведення дітей у психіатричний заклад. Кумечко додав, що в цьому напрямку тривають слідчі дії. Триває вивчення відповідної документації та інших матеріалів.

Нагадаємо, правоохоронці на Львівщині 27 вересня відкрили кримінальне провадження та почали розслідування щодо навчально-реабілітаційного центру. Наразі у кримінальному провадженні допитано 46 осіб.

Ми писали, що у цьому реабілітаційному центрі перебувають найвразливіші категорії дітей: діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти, які перебувають у складних життєвих обставинах, та діти з особливими освітніми потребами.