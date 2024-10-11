Избиение ребенка указкой на Львовщине — в ОВА и полиции дали комментарий

В понедельник, 7 октября, воспитатели Великолюбинского многопрофильного учебно-реабилитационного центра сообщили о подозрении в побоях и пытках. На видеозаписи, оказавшейся в распоряжении журналистов, можно увидеть, что воспитательница бьет ребенка указкой и руками. Делом занялись правоохранители.

Заместитель председателя Львовской ОВА Александр Кулепин и заместитель начальника Главного управления Национальной полиции во Львовской области Андрей Кумечко отчитались о ходе расследования по этому делу, рассказывает журналистка Новости.LIVE Марта Байдака.

Избиение ребенка в учебном заведении

"В заведении уже работает новый и.о. директор — это Ирина Лукачук, которая также является заместителем руководителя другого заведения в нашей области, которое является одним из лучших заведений в этой сфере", — сообщил Кулепин.

Чиновник отметил, что задача новоназначенного директора — стабилизировать работу заведения, чтобы дети имели качественные образовательные услуги и воспитание.

"Также начато еще 18 заведений. Это учебно-ребилитационные заведения и специальные школы во Львовской области. Пока нет никакой информации о каких-то жалобах на эти заведения, однако учитывая обстоятельства, которые были обнаружены в одном заведении, мы хотим исследовать работу всех остальных", — отметил Кулепин.

В свою очередь, Андрей Кумечко сообщил, что в связи со случаем избиения ученика, о котором была уведомлена полиция, были начаты следственные действия.

"В ходе следствия один ребенок предоставил нам видео этого избиения. Мы зарегистрировали еще одно уголовное производство по факту нанесения телесных повреждений ребенка. Воспитательница объявлена о подозрении, а уголовное производство направлено в суд", — отметил Кумечко.

Кроме того, ввиду жалоб детей, открыто уголовное производство по факту незаконного перевода детей в психиатрическое учреждение. Кумечко добавил, что в этом направлении продолжаются следственные действия. Идет изучение соответствующей документации и других материалов.

Напомним, правоохранители во Львовской области 27 сентября открыли уголовное производство и начали расследование по учебно-реабилитационному центру. В настоящее время в уголовном производстве допрошены 46 человек.

Мы писали, что в этом реабилитационном центре находятся самые уязвимые категории детей: дети-сироты, дети, лишенные родительской опеки, дети, находящиеся в сложных жизненных обстоятельствах, и дети с особыми образовательными потребностями.