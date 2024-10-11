Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow Избиение ребенка указкой на Львовщине — в ОВА и полиции дали комментарий arrow
Избиение ребенка указкой на Львовщине — в ОВА и полиции дали комментарий

Избиение ребенка указкой на Львовщине — в ОВА и полиции дали комментарий

11 октября 2024 г. 20:07

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

20:07 Избиение ребенка указкой на Львовщине — в ОВА и полиции дали комментарий

Text

19:32 Доходы украинцев в 2025 году резко упадут — экономист назвал причины

Text
Эксклюзив

19:12Россия обстреливает Украину свежими ракетами 2024 года, — эксперт военных исследований

Text

17:50 Нехватка техники в ВСУ и наступление российских войск —эфир Вечір.LIVE

Text

13:30 Нардеп заявил о вероятном газовом кризисе — какая причина

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

13:26 Банки выплатят в 2025 году 50% налога на прибыль, — нардеп

Text

13:00Массовые жалобы на работу МСЭК и будет ли Путин на саммите G20 - эфир День.LIVE

Text

12:36 Киев задолжал Нафтогазу миллиарды гривен — экснардеп назвал сумму

Text

12:09 Нардеп объяснил, как будут наказывать госслужащих за использование Telegram

Text

10:51 Наредеп назвал причину смерти журналистки Виктории Рощиной в России

Text

20:07 Избиение ребенка указкой на Львовщине — в ОВА и полиции дали комментарий

Text

19:32 Доходы украинцев в 2025 году резко упадут — экономист назвал причины

Text
Эксклюзив

19:12 Россия обстреливает Украину свежими ракетами 2024 года, — эксперт военных исследований

Text

17:50 Нехватка техники в ВСУ и наступление российских войск —эфир Вечір.LIVE

Text

13:30 Нардеп заявил о вероятном газовом кризисе — какая причина

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

13:26 Банки выплатят в 2025 году 50% налога на прибыль, — нардеп

Text

13:00 Массовые жалобы на работу МСЭК и будет ли Путин на саммите G20 - эфир День.LIVE

Text

12:36 Киев задолжал Нафтогазу миллиарды гривен — экснардеп назвал сумму

Text

12:09 Нардеп объяснил, как будут наказывать госслужащих за использование Telegram

Text

10:51 Наредеп назвал причину смерти журналистки Виктории Рощиной в России

В понедельник, 7 октября, воспитатели Великолюбинского многопрофильного учебно-реабилитационного центра сообщили о подозрении в побоях и пытках. На видеозаписи, оказавшейся в распоряжении журналистов, можно увидеть, что воспитательница бьет ребенка указкой и руками. Делом занялись правоохранители.

Заместитель председателя Львовской ОВА Александр Кулепин и заместитель начальника Главного управления Национальной полиции во Львовской области Андрей Кумечко отчитались о ходе расследования по этому делу, рассказывает журналистка Новости.LIVE Марта Байдака.

Избиение ребенка в учебном заведении

"В заведении уже работает новый и.о. директор — это Ирина Лукачук, которая также является заместителем руководителя другого заведения в нашей области, которое является одним из лучших заведений в этой сфере", — сообщил Кулепин.

Чиновник отметил, что задача новоназначенного директора — стабилизировать работу заведения, чтобы дети имели качественные образовательные услуги и воспитание.

"Также начато еще 18 заведений. Это учебно-ребилитационные заведения и специальные школы во Львовской области. Пока нет никакой информации о каких-то жалобах на эти заведения, однако учитывая обстоятельства, которые были обнаружены в одном заведении, мы хотим исследовать работу всех остальных", — отметил Кулепин.

В свою очередь, Андрей Кумечко сообщил, что в связи со случаем избиения ученика, о котором была уведомлена полиция, были начаты следственные действия.

"В ходе следствия один ребенок предоставил нам видео этого избиения. Мы зарегистрировали еще одно уголовное производство по факту нанесения телесных повреждений ребенка. Воспитательница объявлена о подозрении, а уголовное производство направлено в суд", — отметил Кумечко.

Кроме того, ввиду жалоб детей, открыто уголовное производство по факту незаконного перевода детей в психиатрическое учреждение. Кумечко добавил, что в этом направлении продолжаются следственные действия. Идет изучение соответствующей документации и других материалов.

Напомним, правоохранители во Львовской области 27 сентября открыли уголовное производство и начали расследование по учебно-реабилитационному центру. В настоящее время в уголовном производстве допрошены 46 человек.

Мы писали, что в этом реабилитационном центре находятся самые уязвимые категории детей: дети-сироты, дети, лишенные родительской опеки, дети, находящиеся в сложных жизненных обстоятельствах, и дети с особыми образовательными потребностями.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

20:09 Зеленский подвел итоги встреч с партнерами в Европе — вечернее обращение

Text

20:07 Избиение ребенка указкой на Львовщине — в ОВА и полиции дали комментарий

20:00 Альтернатива мобилизации — какие преимущества есть во время войны

20:00 Отсрочка для педагогов — кого в 2024 году точно мобилизуют

19:41 В Киеве нарушитель избил инспектора КГГА — полиция задержала мужчину

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

19:32 Доходы украинцев в 2025 году резко упадут — экономист назвал причины

Text
Эксклюзив

19:12 Россия обстреливает Украину свежими ракетами 2024 года, — эксперт военных исследований

19:09 Глава МИД Польши сделал громкое заявление по Волынской трагедии

19:04 Ляшко объяснил, в чем состоит реформа МСЭК — какие изменения ожидаются

18:57 Обновление данных в "Резерв+" — могут ли украинцы сделать это повторно

20:09 Зеленский подвел итоги встреч с партнерами в Европе — вечернее обращение

20:00 Альтернатива мобилизации — какие преимущества есть во время войны

20:00 Отсрочка для педагогов — кого в 2024 году точно мобилизуют

19:41 В Киеве нарушитель избил инспектора КГГА — полиция задержала мужчину

19:09 Глава МИД Польши сделал громкое заявление по Волынской трагедии

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

19:04 Ляшко объяснил, в чем состоит реформа МСЭК — какие изменения ожидаются

18:57 Обновление данных в "Резерв+" — могут ли украинцы сделать это повторно

18:47 Экс-футболист сборной Украины объяснил, почему команда не обыграет Грузию

18:42 В Одессе водителям и поварам предлагают зарплату в 100 тыс. грн — какие условия

18:40 В Киеве СБУ задержала участника ИГИЛ, который семь лет скрывался

Эксклюзив

18:43 Клубника будет до Нового года — чем богат ассортимент на "Привозе"

9 октября 2024

18:39 Бизнес на уклонистах — одесситы рассказали, что делать с врачами-коррупционерами

06:40 Цены на медь в октябре — сколько в Украине стоит 1 кг цветных металлов

06:11 Найдены списки уклонистов — что грозит тем, кто платил врачам за диагнозы

8 октября 2024

06:40 Сколько стоит металлолом в Украине — цены на чермет в октябре

06:30 Рост стоимости зерновых продолжается — сколько стоит подсолнечник в октябре

Эксклюзив

06:22 Трамп вернулся в Батлер — как это было и что думают его избиратели об Украине

7 октября 2024

14:32 Мы должны быть услышаны — одесситы снова вышли на митинг против сноса Пушкина

5 октября 2024

06:42 Цены на воду по регионам Украины — как могут вырасти коммунальные тарифы

06:40 В Украине растут цены на алюминий — стоимость цветных металлов в октябре

Text

20:07 Избиение ребенка указкой на Львовщине — в ОВА и полиции дали комментарий

Text

19:32 Доходы украинцев в 2025 году резко упадут — экономист назвал причины

Text
Эксклюзив

19:12 Россия обстреливает Украину свежими ракетами 2024 года, — эксперт военных исследований

Text

17:50 Нехватка техники в ВСУ и наступление российских войск —эфир Вечір.LIVE

Text

13:30 Нардеп заявил о вероятном газовом кризисе — какая причина

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

13:26 Банки выплатят в 2025 году 50% налога на прибыль, — нардеп

Text

13:00 Массовые жалобы на работу МСЭК и будет ли Путин на саммите G20 - эфир День.LIVE

Text

12:36 Киев задолжал Нафтогазу миллиарды гривен — экснардеп назвал сумму

Text

12:09 Нардеп объяснил, как будут наказывать госслужащих за использование Telegram

Text

10:51 Наредеп назвал причину смерти журналистки Виктории Рощиной в России