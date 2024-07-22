Фарион мог убить парень, который имел психические расстройства или притворялся таким, — Зинкевич

Языковеда, экснардепку и профессора Львовской политехники Ирину Фарион мог убить парень с психическими расстройствами. Также есть вероятность, что вероятный убийца "играл роль" такого человека.

Об этом заявил депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич в эфире Ранок.LIVE в понедельник, 22 июля.

Кем мог быть убийца Фарион и где его видели

По словам Зинкевича , предполагаемого преступника часто видели вблизи 91 и 43 школы Шевченковского района Львова. Он рассказал, что местные замечали неизвестного в шляпе, разыскиваемого полицией, именно в Шевченковском районе города.

"Смотря, как он передвигается, то он город знал. Но, ориентировался ли именно в том микрорайоне, потому что это была его работа? Он проживает во Львове и более или менее ориентируется, то уже другой вопрос, на который не можем сейчас дать ответ", — говорит депутат.

Кроме этого, Зинкевич говорит, что Фарион мог убить парень с психическими расстройствами, или он "играл роль" такого человека. Он отметил, что подозреваемый мог казаться душевнобольным, чтобы на него не обращали внимание люди. Очевидцам, в частности, так и казалось.

"Сейчас правоохранители отследили движение предположительно убийцы до момента, где нельзя его найти. Фигурант дошел до проверяемой лесопосадки. Теперь оттуда ищут другие выходы", — отметил Зинкевич.

Добавим, что стражи порядка объявили в розыск возможного убийцу Фарион. Отмечается, что полиция разыскивает худого мужчину в возрасте около 20 лет и ростом 170-180 сантиметров. В момент совершения преступления он был одет в темные спортивные штаны, красную футболку поверх черной кофты. На голове он носил широкую панаму, а на ногах белые носки и красно-черные кроссовки с белой подошвой.

В МВД просят людей, которые владеют информацией, которая поможет идентифицировать личность и установить местонахождение злоумышленника, звонить по телефонам 068 440 91 64, 093 345 04 61 или на оперативную линию 102.

Напомним, во Львове 19 июля произошло покушение на Ирину Фарион. Она получила огнестрельное тяжелое ранение головы и была доставлена в больницу.

После операции Ирину Фарион спасти не удалось. Она скончалась во львовской больнице. По словам врачей, сердце пациентки не выдержало. Там подчеркнули, что Фарион поступила к ним в критическом состоянии, с тяжелой огнестрельной травмой головного мозга.