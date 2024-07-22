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Вбивство Ірини Фаріон та відмова Байдена брати участь у виборах — ефір Ранок.LIVE

Вбивство Ірини Фаріон та відмова Байдена брати участь у виборах — ефір Ранок.LIVE

22 липня 2024 р. 08:00

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Text

17:12 Військовослужбовець Третьої штурмової наголосив на тому, що не потрібно забувати про війну в Україні

Text

13:23 Боєць 3-ої ОШБр пояснив, як ефективно можна змінити рекрутинг в Україні

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20:51 Юристка пояснила, чому після оновлення даних у "Резерв+" не припиняють приходити повістки

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08:07 І зброя не допоможе — боєць Третьої штурмової назвав найважливіший ресурс для наступу

19 липня 2024
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22:11 Боєць 3 ОШБр "Бочка" заявив, що Росія кидає свої резерви на Харків

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Гостями ефіру Ранок.LIVE стали перший заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України Степан Гавриш, генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун, народні депутати України Сергій Євтушок, Володимир Крейденко та Олексій Кучеренко, пресофіцер Державної служби надзвичайних ситуацій Павло Петров, депутат Львівської обласної ради Ігор Зінкевич, політтехнолог Руслан Рохов, а також речник Військово-Морських Сил ЗС України Дмитро Плетенчук. Зокрема, вони обговорять резонансне вбивство Ірини Фаріон.

Подивитися ефір Ранок.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір Ранок.LIVE

Головною темою є вбивство Ірини Фаріон, яке відбулось у п’ятницю, 19 липня.

Окрім того, темами будуть рішення лідера Сполучених Штатів Джо Байдена найдена знятися з президентської гонки, а також випадок на столичному атракціоні над Дніпром, коли в річку зірвалася людина.

Також прозвучить аналітика найважливіших подій України та світу, експертні думки та ексклюзивні коментарі. 

Нагадаємо, у Львові 19 липня стався замах на Ірину Фаріон. Вона отримала вогнепальне важке поранення голови та була доставлена в лікарню. 

Після операції Ірину Фаріон врятувати не вдалося. Вона померла у львівській лікарні. За словами лікарів, серце пацієнтки не витримало. Там наголосили, що Фаріон поступила до них у критичному стані, із важкою вогнепальною травмою головного мозку.

Президент США Джо Байден зняв свою кандидатуру з президентських виборів. Отже, Демократична партія обиратиме нового кандидата для участі у перегонах.

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08:13 Соцдопомога по-новому — в Україні запрацював корисний сервіс

08:10 Голова профільного комітету ВР повідомив про масштаби тіньового економічного бронювання

07:57 Черги на кордоні України — на яких пунктах пропуску скупчення автобусів та автівок

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

07:43 Безпілотники атакували нафтобази у двох областях РФ, є влучання — відео

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17:50 Масштабний технологічний збій та Трамп про можливу Третю світову — ефір Вечір.LIVE

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14:59 Тисячі росіян переселяються у Маріуполь — Андрющенко пояснив, у чому особливість міграції