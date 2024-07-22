Вбивство Ірини Фаріон та відмова Байдена брати участь у виборах — ефір Ранок.LIVE

Гостями ефіру Ранок.LIVE стали перший заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України Степан Гавриш, генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун, народні депутати України Сергій Євтушок, Володимир Крейденко та Олексій Кучеренко, пресофіцер Державної служби надзвичайних ситуацій Павло Петров, депутат Львівської обласної ради Ігор Зінкевич, політтехнолог Руслан Рохов, а також речник Військово-Морських Сил ЗС України Дмитро Плетенчук. Зокрема, вони обговорять резонансне вбивство Ірини Фаріон.

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Ефір Ранок.LIVE

Головною темою є вбивство Ірини Фаріон, яке відбулось у п’ятницю, 19 липня.

Окрім того, темами будуть рішення лідера Сполучених Штатів Джо Байдена найдена знятися з президентської гонки, а також випадок на столичному атракціоні над Дніпром, коли в річку зірвалася людина.

Також прозвучить аналітика найважливіших подій України та світу, експертні думки та ексклюзивні коментарі.

Нагадаємо, у Львові 19 липня стався замах на Ірину Фаріон. Вона отримала вогнепальне важке поранення голови та була доставлена в лікарню.

Після операції Ірину Фаріон врятувати не вдалося. Вона померла у львівській лікарні. За словами лікарів, серце пацієнтки не витримало. Там наголосили, що Фаріон поступила до них у критичному стані, із важкою вогнепальною травмою головного мозку.

Президент США Джо Байден зняв свою кандидатуру з президентських виборів. Отже, Демократична партія обиратиме нового кандидата для участі у перегонах.