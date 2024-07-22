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Убийство Ирины Фарион и отказ Байдена участвовать в выборах — эфир Ранок.LIVE

Убийство Ирины Фарион и отказ Байдена участвовать в выборах — эфир Ранок.LIVE

22 июля 2024 г. 8:00

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08:00 Убийство Ирины Фарион и отказ Байдена участвовать в выборах — эфир Ранок.LIVE

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22:11 Боец 3 ОШБр "Бочка" заявил, что Россия бросает свои резервы на Харьков

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17:50 Масштабный технологический сбой и Трамп о возможной Третьей мировой — эфире Вечір.LIVE

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14:59 Тысячи россиян переселяются в Мариуполь — Андрющенко объяснил, в чем особенность миграции

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18:00Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

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08:00 Убийство Ирины Фарион и отказ Байдена участвовать в выборах — эфир Ранок.LIVE

21 июля 2024
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19:57 Юрист ответила, какие документы нужно иметь гражданам после обновления данных

Text

17:12 Военнослужащий Третьей штурмовой отметил, что не нужно забывать о войне в Украине

Text

13:23 Боец 3-й ОШБр объяснил, как эффективно можно изменить рекрутинг в Украине

20 июля 2024
Text

20:51 Юрист объяснила, почему после обновления данных в "Резерв+" не прекращают приходить повестки

Text

08:07 И оружие не поможет — боец Третьей штурмовой назвал самый важный ресурс для наступления

19 июля 2024
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22:11 Боец 3 ОШБр "Бочка" заявил, что Россия бросает свои резервы на Харьков

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17:50 Масштабный технологический сбой и Трамп о возможной Третьей мировой — эфире Вечір.LIVE

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16:38 Россияне сосредотачиваются в Запорожской области — Андрющенко сообщил о возможных целях

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14:59 Тысячи россиян переселяются в Мариуполь — Андрющенко объяснил, в чем особенность миграции

Гостями эфира Ранок.LIVE стали первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Степан Гавриш, генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун, народные депутаты Украины Сергей Евтушок, Владимир Крейденко и Алексей Кучеренко, пресс-офицер Государственной службы чрезвычайных ситуаций Павел Петров, депутат Львовского областного совета Игорь Зинкевич, политтехнолог Руслан Рохов, а также спикер Военно-Морских Сил ВС Украины Дмитрий Плетенчук. В частности, они обсудят резонансное убийство Ирины Фарион.

Посмотреть эфир Ранок.LIVE можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир Ранок.LIVE

Главной темой является убийство Ирины Фарион, состоявшееся в пятницу, 19 июля.

Кроме того, темами будут решения лидера Соединенных Штатов Джо Байдена найден сняться с президентской гонки, а также случай на столичном аттракционе над Днепром, когда в реку сорвался человек.

Также прозвучит аналитика самых важных событий Украины и мира, экспертные мнения и эксклюзивные комментарии.

Напомним, во Львове 19 июля произошло покушение на Ирину Фарион. Она получила огнестрельное тяжелое ранение головы и была доставлена в больницу.

После операции Ирину Фарион спасти не удалось. Она скончалась во львовской больнице. По словам врачей, сердце пациентки не выдержало. Там подчеркнули, что Фарион поступила к ним в критическом состоянии, с тяжелой огнестрельной травмой головного мозга.

Президент США Джо Байден снял свою кандидатуру по президентским выборам. Итак, Демократическая партия будет выбирать нового кандидата для участия в гонках.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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