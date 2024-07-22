Убийство Ирины Фарион и отказ Байдена участвовать в выборах — эфир Ранок.LIVE

Гостями эфира Ранок.LIVE стали первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Степан Гавриш, генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун, народные депутаты Украины Сергей Евтушок, Владимир Крейденко и Алексей Кучеренко, пресс-офицер Государственной службы чрезвычайных ситуаций Павел Петров, депутат Львовского областного совета Игорь Зинкевич, политтехнолог Руслан Рохов, а также спикер Военно-Морских Сил ВС Украины Дмитрий Плетенчук. В частности, они обсудят резонансное убийство Ирины Фарион.

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Эфир Ранок.LIVE

Главной темой является убийство Ирины Фарион, состоявшееся в пятницу, 19 июля.

Кроме того, темами будут решения лидера Соединенных Штатов Джо Байдена найден сняться с президентской гонки, а также случай на столичном аттракционе над Днепром, когда в реку сорвался человек.

Также прозвучит аналитика самых важных событий Украины и мира, экспертные мнения и эксклюзивные комментарии.

Напомним, во Львове 19 июля произошло покушение на Ирину Фарион. Она получила огнестрельное тяжелое ранение головы и была доставлена в больницу.

После операции Ирину Фарион спасти не удалось. Она скончалась во львовской больнице. По словам врачей, сердце пациентки не выдержало. Там подчеркнули, что Фарион поступила к ним в критическом состоянии, с тяжелой огнестрельной травмой головного мозга.

Президент США Джо Байден снял свою кандидатуру по президентским выборам. Итак, Демократическая партия будет выбирать нового кандидата для участия в гонках.