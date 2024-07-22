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Фаріон міг вбити хлопець, який мав психічні розлади або вдавав їх наявність, — Зінкевич

Фаріон міг вбити хлопець, який мав психічні розлади або вдавав їх наявність, — Зінкевич

22 липня 2024 р. 13:40

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13:40 Фаріон міг вбити хлопець, який мав психічні розлади або вдавав їх наявність, — Зінкевич

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Мовознавицю, екснардепку та професорку Львівської політехніки Ірину Фаріон міг вбити хлопець із психічними розладами. Також є вірогідність, що ймовірний вбивця "грав роль" такої людини.

Про це заявив депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич в ефірі Ранок.LIVE у понеділок, 22 липня.

Ким міг бути вбивця Фаріон та де його бачили

За словами Зінкевича, ймовірного злочинця часто бачили поблизу 91 та 43 школи Шевченківського району Львова. Він розповів, що місцеві помічали невідомого в капелюсі, якого розшукує поліція, саме в Шевченківському районі міста.

"Дивлячись, як він пересувається, то він місто знав. Але, чи орієнтувався саме в тому мікрорайоні, бо це була його робота? Чи він проживає у Львові і більш-менш орієнтується, то вже інше питання, на яке не можемо зараз дати відповідь", — каже депутат.

Окрім цього, Зінкевич каже, що Фаріон міг вбити хлопець із психічними розладами, або ж він "грав роль" такої людини. Він зазначив, що підозрюваний міг здаватися психічно хворим, щоб на нього не звертали увагу люди. Очевидцям, зокрема, так і здавалося.

"Наразі правоохоронці відстежили рух ймовірно вбивці до моменту, де не можна його віднайти. Фігурант дійшов до лісопосадки, яку вже перевіряли. Тепер звідти шукають інші виходи", — зазначив Зінкевич.

Додамо, що правоохоронці оголосили у розшук можливого вбивцю Фаріон. Зазначається, що поліція розшукує худорлявого чоловіка віком близько 20 років і зростом 170-180 сантиметрів. У момент скоєння злочину він був одягнений у темні спортивні штани, червону футболку поверх чорної кофти. На голові він носив широку панаму, а на ногах білі шкарпетки та червоно-чорні кросівки з білою підошвою.

У МВС просять людей, які володіють інформацією, яка допоможе ідентифікувати особу та встановити місце перебування зловмисника, телефонувати за номерами 068 440 91 64, 093 345 04 61 або на оперативну лінію 102.

Нагадаємо, у Львові 19 липня стався замах на Ірину Фаріон. Вона отримала вогнепальне важке поранення голови та була доставлена в лікарню. 

Після операції Ірину Фаріон врятувати не вдалося. Вона померла у львівській лікарні. За словами лікарів, серце пацієнтки не витримало. Там наголосили, що Фаріон поступила до них у критичному стані, із важкою вогнепальною травмою головного мозку.

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14:16 Пішла одеська епоха — Світлана Бедрега звільнена з посади віце-мера

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:59 Автомат та повний комплект до нього за 50 тисяч гривень — в Одесі затримали чорних зброярів

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