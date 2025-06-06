Завышенные цены в тендерах и бюджет Киева — эфир Наша справа

Коммунальное предприятие "Киевзеленбуд", которое отвечает за озеленение столицы, платит завышенную стоимость за проведение работ по тендерам. В то же время было найдено несоответствие в количестве поставленного товара.

Об этом и не только расскажем в новом выпуске проекта Новини.LIVE "Наше Дело" в 21:00.

О чем выпуск

Так, команда "Нашої справи" проанализировала закупки "Київзеленбуда" и обнаружила закономерности: победы в тендерах одних и тех же исполнителей, завышенные цены и несоответствие в количестве поставленного товара.

Также выяснилось, что КГГА во время войны увеличила бюджеты на социальные опросы, что ставит под сомнение уместность таких расходов во время полномасштабного вторжения.

В частности, столичная администрация ежегодно изучает уровень обслуживания в ЦНАПах аналогичные исследования ведет Минцифры и сами ЦНАПы.

Кроме того, журналисты обнаружили коррупционную составляющую в освоении бюджетных средств. Поскольку в 98% тендеров победу одерживает одна и та же компания, которая связана с заказчиком. В целом таким образом с 2022 до 2025 года было потрачено более 10 миллионов гривен.

Напомним, в Киеве на Южном мосту от жары "поплыло" асфальтовое покрытие.

А член Совета "U-Cycle" Владислав Панченко рассказал, что за 10 лет в Киеве так и не достроили веломаршрут с Троещины в центр.