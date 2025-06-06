Завищені ціни в тендерах та бюджет Києва — ефір Наша справа

Комунальне підприємство "Київзеленбуд", яке відповідає за озеленення столиці, сплачує завищену вартість за проведення робіт за тендерами. Водночас було знайдено невідповідність у кількості поставленого товару.

Про це і не тільки розповімо в новому випуску проєкту Новини.LIVE "Наша Справа" о 21:00.

Про що випуск

Так, команда "Нашої справи" проаналізувала закупівлі "Київзеленбуду" й виявила закономірності: перемоги у тендерах одних і тих же виконавців, завищені ціни та невідповідність у кількості поставленого товару.

Також з'ясувалося, що КМДА під час війни збільшила бюджети на соціальні опитування, що ставить під сумнів доречність таких витрат під час повномасштабного вторгнення.

Зокрема, столична адміністрація щороку вивчає рівень обслуговування в ЦНАПах, аналогічні дослідження веде Мінцифри та самі ЦНАПИ.

Крім того, журналісти виявили корупційну складову в освоєнні бюджетних коштів. Оскільки в 98% тендерів перемогу здобуває одна і та ж компанія, яка пов’язана із замовником. Загалом таким чином з 2022 до 2025 року було витрачено понад 10 мільйонів гривень.

Нагадаємо, у Києві на Південному мосту від спеки "попливло" асфальтове покриття.

А член Ради "U-Cycle" Владислав Панченко розповів, що за 10 років у Києві так і не добудували веломаршрут із Троєщини в центр.