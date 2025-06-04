Параліч управління Києвом та криза влади — ефір Київського часу

Робота Київської міської ради фактично заблокована. А в Подільському районі столиці на іноземця впав балкон, внаслідок чого він дістав поранення голови.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі Київського часу о 19:00.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стануть:

депутат Київської міської ради від партії "Голос", військовослужбовець ЗСУ, комісія КМР з питань освіти і науки, молоді та спорту Вадим Васильчук;

депутатка Київської міської ради від партії "Батьківщина", перша заступниця голови комісії КМР з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності Алла Шлапак;

член громадської ради КМДА, адвокат, правозахисник Дмитро Калько;

народний депутат від партії "Слуга Народу", комітет з питань молоді і спорту Георгій Мазурашу;

депутат Київської міської ради від партії "Слуга Народу", голова комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності Андрій Вітренко.

Разом з ведучим Віталієм Прудиусом вони обговорять такі теми:

Параліч управління Києвом. Криза влади. Київрада не функціонує;

Літо в столиці: Чи готовий Київ до проведення дозвілля;

Київ велосипедний: наскільки комфортніше стало киянам;

Падіння балкона у Подільському районі.

Нагадаємо, у Подільському районі на американського режисера Крістофера Волтерса впав балкон житлового будинку, він дістав тілесні ушкодження.

Згодом він закликав міську владу провести перевірку старих балконів.