Параліч управління Києвом та криза влади — ефір Київського часу

Робота Київської міської ради фактично заблокована. А в Подільському районі столиці на іноземця впав балкон, внаслідок чого він дістав поранення голови.
Про це і не тільки поговоримо в ефірі Київського часу о 19:00.
Про що ефір
Гостями студії Новини.LIVE стануть:
- депутат Київської міської ради від партії "Голос", військовослужбовець ЗСУ, комісія КМР з питань освіти і науки, молоді та спорту Вадим Васильчук;
- депутатка Київської міської ради від партії "Батьківщина", перша заступниця голови комісії КМР з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності Алла Шлапак;
- член громадської ради КМДА, адвокат, правозахисник Дмитро Калько;
- народний депутат від партії "Слуга Народу", комітет з питань молоді і спорту Георгій Мазурашу;
- депутат Київської міської ради від партії "Слуга Народу", голова комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності Андрій Вітренко.
Разом з ведучим Віталієм Прудиусом вони обговорять такі теми:
- Параліч управління Києвом. Криза влади. Київрада не функціонує;
- Літо в столиці: Чи готовий Київ до проведення дозвілля;
- Київ велосипедний: наскільки комфортніше стало киянам;
- Падіння балкона у Подільському районі.
Нагадаємо, у Подільському районі на американського режисера Крістофера Волтерса впав балкон житлового будинку, він дістав тілесні ушкодження.
Згодом він закликав міську владу провести перевірку старих балконів.