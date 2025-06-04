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Параліч управління Києвом та криза влади — ефір Київського часу

Параліч управління Києвом та криза влади — ефір Київського часу

04 червня 2025 р. 19:00

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Параліч управління Києвом та криза влади — ефір Київського часу

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Робота Київської міської ради фактично заблокована. А в Подільському районі столиці на іноземця впав балкон, внаслідок чого він дістав поранення голови.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі Київського часу о 19:00.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стануть: 

  • депутат Київської міської ради від партії "Голос", військовослужбовець ЗСУ, комісія КМР з питань освіти і науки, молоді та спорту Вадим Васильчук;
  • депутатка Київської міської ради від партії "Батьківщина", перша заступниця голови комісії КМР з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності Алла Шлапак;
  • член громадської ради КМДА, адвокат, правозахисник Дмитро Калько;
  • народний депутат від партії "Слуга Народу", комітет з питань молоді і спорту Георгій Мазурашу;
  • депутат Київської міської ради від партії "Слуга Народу", голова комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності Андрій Вітренко.

Разом з ведучим Віталієм Прудиусом вони обговорять такі теми:

  • Параліч управління Києвом. Криза влади. Київрада не функціонує;
  • Літо в столиці: Чи готовий Київ до проведення дозвілля;
  • Київ велосипедний: наскільки комфортніше стало киянам;
  • Падіння балкона у Подільському районі.

Нагадаємо, у Подільському районі на американського режисера Крістофера Волтерса впав балкон житлового будинку, він дістав тілесні ушкодження.

Згодом він закликав міську владу провести перевірку старих балконів.

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18:58 Нідерланди передадуть Україні новий пакет допомоги

18:50 Одещину та Румунію планують з'єднати мостом — які терміни

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:48 Німеччина хоче допомогти Україні завершити війну з позиції сили

18:45 Російського студента посадили за донат Україні

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