Паралич управления Киевом и кризис власти — эфир Київського часу

Работа Киевского городского совета фактически заблокирована. А в Подольском районе столицы на иностранца упал балкон, в результате чего он получил ранение головы.
Об этом и не только поговорим в эфире Київського часу в 19:00.
О чем эфир
Гостями студии Новини.LIVE станут:
- депутат Киевского городского совета от партии "Голос", военнослужащий ВСУ, комиссия КГС по вопросам образования и науки, молодежи и спорта Вадим Васильчук;
- депутат Киевского городского совета от партии "Батькивщина", первый заместитель председателя комиссии КГС по вопросам бюджета, социально-экономического развития и инвестиционной деятельности Алла Шлапак;
- член общественного совета КГГА, адвокат, правозащитник Дмитрий Калько;
- народный депутат от партии "Слуга Народа", комитет по вопросам молодежи и спорта Георгий Мазурашу;
- депутат Киевского городского совета от партии "Слуга Народа", председатель комиссии по вопросам бюджета, социально-экономического развития и инвестиционной деятельности Андрей Витренко.
Вместе с ведущим Виталием Прудиусом они обсудят такие темы:
- Паралич управления Киевом. Кризис власти. Киевсовет не функционирует;
- Лето в столице: готов ли Киев к проведению досуга;
- Киев велосипедный: насколько комфортнее стало киевлянам;
- Падение балкона в Подольском районе.
Напомним, в Подольском районе на американского режиссера Кристофера Уолтерса упал балкон жилого дома, он получил телесные повреждения.
Позже он призвал городские власти провести проверку старых балконов.