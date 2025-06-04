Паралич управления Киевом и кризис власти — эфир Київського часу

Работа Киевского городского совета фактически заблокирована. А в Подольском районе столицы на иностранца упал балкон, в результате чего он получил ранение головы.

Об этом и не только поговорим в эфире Київського часу в 19:00.

О чем эфир

Гостями студии Новини.LIVE станут:

депутат Киевского городского совета от партии "Голос", военнослужащий ВСУ, комиссия КГС по вопросам образования и науки, молодежи и спорта Вадим Васильчук;

депутат Киевского городского совета от партии "Батькивщина", первый заместитель председателя комиссии КГС по вопросам бюджета, социально-экономического развития и инвестиционной деятельности Алла Шлапак;

член общественного совета КГГА, адвокат, правозащитник Дмитрий Калько;

народный депутат от партии "Слуга Народа", комитет по вопросам молодежи и спорта Георгий Мазурашу;

депутат Киевского городского совета от партии "Слуга Народа", председатель комиссии по вопросам бюджета, социально-экономического развития и инвестиционной деятельности Андрей Витренко.

Вместе с ведущим Виталием Прудиусом они обсудят такие темы:

Паралич управления Киевом. Кризис власти. Киевсовет не функционирует;

Лето в столице: готов ли Киев к проведению досуга;

Киев велосипедный: насколько комфортнее стало киевлянам;

Падение балкона в Подольском районе.

Напомним, в Подольском районе на американского режиссера Кристофера Уолтерса упал балкон жилого дома, он получил телесные повреждения.

Позже он призвал городские власти провести проверку старых балконов.