Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow Затопленное метро — как проходят ремонтные работы и когда открытие синей ветви arrow

Затопленное метро — как проходят ремонтные работы и когда открытие синей ветви

26 января 2024 г. 12:42

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

14:13 РФ готовит "большое наступление" — Чернев рассказал, пойдут ли россияне на Киев

Text

12:42 Затопленное метро — как проходят ремонтные работы и когда открытие синей ветви

Text
Эксклюзив

12:15Авария в киевском метро — что сейчас происходит в подземелье

Text

11:32 Украина переходит в стальную оборону — Гайдай об изменениях на фронте

Text

10:48 Успешные спецоперации СБУ в РФ. Какая следующая цель – рассказал Ягун в интервью

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

10:15 Какое заболевание провоцирует прерванный сон — ответил врач Комаровский

Text

09:41 Как работает борьба с коррупцией в Украине — интервью с главой АРМА

Text

08:30 Новые детали авиатрощи ИЛ-76. Что означает кибератака на "Нефтегаз" и "Укрпочту" — эфир Ранок.LIVE

25 января 2024
Text

21:18 Помогает ли баня вылечить простуду — ответ Комаровского

Text

18:25 Зачем человеку сон и как его качество влияет на здоровье — ответ Комаровского

Text

14:13 РФ готовит "большое наступление" — Чернев рассказал, пойдут ли россияне на Киев

Text

12:42 Затопленное метро — как проходят ремонтные работы и когда открытие синей ветви

Text
Эксклюзив

12:15 Авария в киевском метро — что сейчас происходит в подземелье

Text

11:32 Украина переходит в стальную оборону — Гайдай об изменениях на фронте

Text

10:48 Успешные спецоперации СБУ в РФ. Какая следующая цель – рассказал Ягун в интервью

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

10:15 Какое заболевание провоцирует прерванный сон — ответил врач Комаровский

Text

09:41 Как работает борьба с коррупцией в Украине — интервью с главой АРМА

Text

08:30 Новые детали авиатрощи ИЛ-76. Что означает кибератака на "Нефтегаз" и "Укрпочту" — эфир Ранок.LIVE

25 января 2024
Text

21:18 Помогает ли баня вылечить простуду — ответ Комаровского

Text

18:25 Зачем человеку сон и как его качество влияет на здоровье — ответ Комаровского

Популярні відео

Text

Успешные спецоперации СБУ в РФ. Какая следующая цель – рассказал Ягун в интервью

26 января 2024 г. 10:48
Text

Затопленное метро — как проходят ремонтные работы и когда открытие синей ветви

26 января 2024 г. 12:42
Text

Авария в киевском метро — что сейчас происходит в подземелье

26 января 2024 г. 12:15
Text

Какое заболевание провоцирует прерванный сон — ответил врач Комаровский

26 января 2024 г. 10:15
Text

РФ готовит "большое наступление" — Чернев рассказал, пойдут ли россияне на Киев

26 января 2024 г. 14:13

В тоннеле между станциями метро "Демеевская" и "Лыбидская", где как раз произошла масштабная авария, продолжает стекать вода по стенам. Как идут работы по восстановлению, рассказала с места событий журналистка Новини.LIVE Антонина Карташева.

Видео можно посмотреть по ссылке Новини.LIVE.

Авария в метро Киева — как продолжаются ремонтные работы

Как видно на обнародованных кадрах, на отдельных участках тоннеля со стен продолжает стекать вода и образует поток под ногами. По словам экспертов, предотвратить протечку поможет замена участка на бетонный монолит, а также внешняя изоляция.

В то же время, у железнодорожных путей, по которым курсирует поезд, воды уже не так много, как было до закрытия.

По состоянию на сегодняшний день метрополитен уже заключил договор с генеральным подрядчиком об выполнении ремонтных работ. Проектно-сметной документации еще нет.

В настоящее время происходит установка стен для дополнительного укрепления, после чего рабочие будут разрывать тоннель. По факту этого в КП выяснят, что происходит извне и сделают дополнительные выводы.

В общей сложности восстановительные работы станции продлятся около шести месяцев.

Напомним, в тоннеле метро Киева между станциями метро "Лыбидская" и "Демеевская" продолжаются ремонтные работы. Сейчас там зафиксирована одна авария.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Всі відео
Все Новости Статьи Видео

14:38 Народный синоптик Диденко рассказала, когда в Украине станет теплее

Эксклюзив

14:35 Метро заполняется водой, а правды об аварии не слышно — что происходит в подземелье — видео

Новость с фото

14:30 В Одессе почтили Международный день памяти жертв Холокоста

14:29 В ГУР заявили, что Россия не соглашается проводить международное расследование падения Ил-76

14:28 Арсенал сделает ставку на бывшего игрока Барселоны и ПСЖ — о ком речь

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

14:15 Из портов Большой Одессы вышло 12 судов с продукцией

Text

14:13 РФ готовит "большое наступление" — Чернев рассказал, пойдут ли россияне на Киев

14:12 Во Львове отстроили дома, которые уничтожила российская ракета летом

Новость с фото

14:00 В Волчанске произошел пожар в многоэтажке, есть погибший

13:51 Жорин прокомментировал "готовность" Путина к переговорам

14:38 Народный синоптик Диденко рассказала, когда в Украине станет теплее

Эксклюзив

14:35 Метро заполняется водой, а правды об аварии не слышно — что происходит в подземелье — видео

Новость с фото

14:30 В Одессе почтили Международный день памяти жертв Холокоста

14:29 В ГУР заявили, что Россия не соглашается проводить международное расследование падения Ил-76

14:28 Арсенал сделает ставку на бывшего игрока Барселоны и ПСЖ — о ком речь

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

14:15 Из портов Большой Одессы вышло 12 судов с продукцией

14:12 Во Львове отстроили дома, которые уничтожила российская ракета летом

Новость с фото

14:00 В Волчанске произошел пожар в многоэтажке, есть погибший

13:51 Жорин прокомментировал "готовность" Путина к переговорам

13:45 Пытались бежать в Молдову — на Одесчине с помощью тепловизора задержали уклонистов

Эксклюзив

14:35 Метро заполняется водой, а правды об аварии не слышно — что происходит в подземелье — видео

Новость с фото

06:42 Парни на фронте не должны чувствовать себя брошенными, — польская военная волонтерка для Новини.LIVE

06:30 Apache и Black Hawk — американские вертолеты, которые хотят видеть в ВСУ

25 января 2024

06:40 Цены на цветной металл в Украине. Сколько стоит сдать 1 кг меди в конце января

24 января 2024

18:41 Развенченный миф: российская армия в течение 700 дней великой войны

16:03 Падение Ил-76 — что скрывает Россия

Новость с фото

07:01 Цены на зерно в Украине. Сколько стоит соя в конце января

06:40 Цены на металлолом в Украине. Сколько стоит 1 кг чермета в конце января

06:30 Американская молния: что известно об уникальных самолетах США, которые хочет Украина

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

06:00 Хищение гуманитарки в Чернигове — кто виноват в исчезновении 16 фур помощи

Text

14:13 РФ готовит "большое наступление" — Чернев рассказал, пойдут ли россияне на Киев

Text

12:42 Затопленное метро — как проходят ремонтные работы и когда открытие синей ветви

Text
Эксклюзив

12:15 Авария в киевском метро — что сейчас происходит в подземелье

Text

11:32 Украина переходит в стальную оборону — Гайдай об изменениях на фронте

Text

10:48 Успешные спецоперации СБУ в РФ. Какая следующая цель – рассказал Ягун в интервью

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

10:15 Какое заболевание провоцирует прерванный сон — ответил врач Комаровский

Text

09:41 Как работает борьба с коррупцией в Украине — интервью с главой АРМА

Text

08:30 Новые детали авиатрощи ИЛ-76. Что означает кибератака на "Нефтегаз" и "Укрпочту" — эфир Ранок.LIVE

25 января 2024
Text

21:18 Помогает ли баня вылечить простуду — ответ Комаровского

Text

18:25 Зачем человеку сон и как его качество влияет на здоровье — ответ Комаровского