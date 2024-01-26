Затопленное метро — как проходят ремонтные работы и когда открытие синей ветви

В тоннеле между станциями метро "Демеевская" и "Лыбидская", где как раз произошла масштабная авария, продолжает стекать вода по стенам. Как идут работы по восстановлению, рассказала с места событий журналистка Новини.LIVE Антонина Карташева.

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Авария в метро Киева — как продолжаются ремонтные работы

Как видно на обнародованных кадрах, на отдельных участках тоннеля со стен продолжает стекать вода и образует поток под ногами. По словам экспертов, предотвратить протечку поможет замена участка на бетонный монолит, а также внешняя изоляция.

В то же время, у железнодорожных путей, по которым курсирует поезд, воды уже не так много, как было до закрытия.

По состоянию на сегодняшний день метрополитен уже заключил договор с генеральным подрядчиком об выполнении ремонтных работ. Проектно-сметной документации еще нет.

В настоящее время происходит установка стен для дополнительного укрепления, после чего рабочие будут разрывать тоннель. По факту этого в КП выяснят, что происходит извне и сделают дополнительные выводы.

В общей сложности восстановительные работы станции продлятся около шести месяцев.

Напомним, в тоннеле метро Киева между станциями метро "Лыбидская" и "Демеевская" продолжаются ремонтные работы. Сейчас там зафиксирована одна авария.