Затоплене метро — як відбуваються ремонтні роботи та коли відкриття синьої гілки

У тунелі між станціями метро "Деміївська" та "Либідська", де якраз сталася масштабна аварія, продовжує стікати вода по стінах. Як тривають роботи з відновлення — розповіла з місця подій журналістка Новини.LIVE Антоніна Карташева.

Відео можна подивитися за посиланням Новини.LIVE.

Аварія в метро Києва — як тривають ремонтні роботи

Як можна побачити на оприлюднених кадрах, на окремих ділянках тунелю зі стін продовжує стікати вода та утворює потік під ногами. За словами експертів, запобігти протіканню допоможе заміна ділянки на бетонний моноліт, а також зовнішня ізоляція.

Водночас, біля залізничних колій, якими курсує потяг, води вже не так багато, як було до закриття.

Станом на сьогоднішній день, вже метрополітен уклав договір з генеральним підрядником про виконання ремонтних робіт. Проєктно-кошторисної документації ще немає.

Наразі відбувається встановлення стін для додаткового укріплення, після чого робітники розриватимуть тунель. Вже за фактом цього у КП з'ясують, що відбувається ззовні і зроблять додаткові висновки.

Загалом відновлювальні роботи станції триватимуть близько шести місяців.

Нагадаємо, у тунелі метро Києва між станціями метро "Либідська" та "Деміївська" продовжуються ремонтні роботи. Наразі там зафіксовано одну аварію.