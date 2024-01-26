Аварія у київському метро — що наразі відбувається у підземеллі

Ще півтора місяці тому на на одній з ділянок синьої гілки київського метрополітену сталася аварія, що призвело до закриття шести станцій. Критична ситуація — між "Деміївською" та "Либідською". Журналістка Новини.LIVE Антоніна Карташева побувала на місці події та розповіла, що зараз відбувається у підземеллі.

Відео можна подивитися за посиланням Новини.LIVE.

Аварія у метрополітені Києва — що відбувається у підземеллі

Як розповів головний інженер метрополітену, головна аварія сталася якраз між станціями "Деміївська" та "Либідська". Решту станцій до "Теремків" закрили через те, що потяг не може курсувати через аварійну ділянку.

Наразі, на місці події працює відповідна комісія, яка оцінює масштаби відновлювальних робіт та встановлює кошторис. Ремонтуватимуть ділянку як з середини тунелю, так і ззовні.

Фахівці орієнтуються, що за 6 місяців, як і обіцяли раніше, встигнуть все владнати.

Нагадаємо, про відкриття шести станцій синьої гілки метро в Києві ще не говорять, бо за понад місяць відповідальні особи не почали експертизи, ремонт та звітність перед людьми. Єдине, що встигли, — зібрати одну нараду.

Депутат Київської міської ради Андрій Вітренко не виключив того, що незабаром доведеться закрити більше станцій на ремонт.