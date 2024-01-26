Авария в киевском метро — что сейчас происходит в подземелье

Еще полтора месяца назад на одном из участков синей ветки киевского метрополитена произошла авария, что привело к закрытию шести станций. Критическая ситуация — между "Демеевской" и "Лыбидской". Журналистка Новини.LIVE Антонина Карташева побывала на месте происшествия и рассказала, что сейчас происходит в подземелье.

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Авария в метрополитене Киева — что происходит в подземелье

Как рассказал главный инженер метрополитена, главная авария произошла как раз между станциями "Демеевская" и "Лыбидская". Остальные станции к "Теремкам" закрыли из-за того, что поезд не может курсировать через аварийный участок.

Сейчас на месте происшествия работает соответствующая комиссия, которая оценивает масштабы восстановительных работ и устанавливает смету. Ремонтировать участок будут как с середины тоннеля, так и снаружи.

Специалисты ориентируются, что за 6 месяцев, как и обещали ранее, успеют все сделать.

Напомним, об открытии шести станций синей ветки метро в Киеве еще не говорят, потому что за месяц ответственные лица не начали экспертизы, ремонт и отчетность перед людьми. Единственное, что успели — собрать одно совещание.

Депутат Киевского городского совета Андрей Витренко не исключил, что вскоре придется закрыть больше станций на ремонт.