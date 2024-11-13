Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow За деньги на метро можно выработать 1,15 млн дронов, — Бахматов arrow
За деньги на метро можно выработать 1,15 млн дронов, — Бахматов

За деньги на метро можно выработать 1,15 млн дронов, — Бахматов

13 ноября 2024 г. 7:32

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

08:00 Встреча Байдена и Трампа и ситуация на фронте — эфир Ранок.LIVE

Text

07:50 Устенко предупредил об угрозах при уменьшении помощи США

Text

07:32 За деньги на метро можно выработать 1,15 млн дронов, — Бахматов

12 ноября 2024
Text

22:47 Депутат объяснил, нужно ли строить метро в Киеве

Text

22:09 Бахматов назвал, почему бюджет Киева не отвечает военному времени

Text

19:33 Нардеп отреагировала на заявление о сроках восстановления домов

Text

19:16 Бюджет Киева-2025 и планы Кличко — эфир Киевское время

Text

18:40 Нардеп объяснил, почему важно ремонтировать дороги во время войны

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

17:59 Заявление Макрона и изменения в ВСУ — эфир Вечір.LIVE

Text

13:08 Сколько средств ежемесячно теряет Украина — ответ нардепа

Text

08:00 Встреча Байдена и Трампа и ситуация на фронте — эфир Ранок.LIVE

Text

07:50 Устенко предупредил об угрозах при уменьшении помощи США

Text

07:32 За деньги на метро можно выработать 1,15 млн дронов, — Бахматов

12 ноября 2024
Text

22:47 Депутат объяснил, нужно ли строить метро в Киеве

Text

22:09 Бахматов назвал, почему бюджет Киева не отвечает военному времени

Text

19:33 Нардеп отреагировала на заявление о сроках восстановления домов

Text

19:16 Бюджет Киева-2025 и планы Кличко — эфир Киевское время

Text

18:40 Нардеп объяснил, почему важно ремонтировать дороги во время войны

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

17:59 Заявление Макрона и изменения в ВСУ — эфир Вечір.LIVE

Text

13:08 Сколько средств ежемесячно теряет Украина — ответ нардепа

За средства, которые планируют потратить на строительство станций метро Киева, можно приобрести более миллиона FPV-дронов. Речь идет о деньгах, которые планируется заплатить за строительство новых станций.

Об этом сообщил основатель Офиса трансформаций Максим Бахматов в эфире "Київський час" во вторник, 12 ноября.

Сколько потратят на ремонт метро в Киеве

Максим Бахматов отметил, что такие подсчеты он сделал, опираясь на сумму, которую планируют выплатить, — 23 млрд грн.

"1,15 млн FPV-дронов можно выработать благодаря деньгам на метро", — заметил Бахматов.

Вместе с тем депутат Тарас Козак отметил, что финансировать строительство метро во время войны необходимо.

"Нельзя сосредоточиться на одних финансированиях только армии, потому что если у нас нет тыла, если у нас нет экономики, то у нас и поступления в бюджет в последующие годы снизятся", — сказал Козак.

Он подчеркнул, что только экономика генерирует доходы бюджета, которые мы можем тратить на войну. Если все деньги из госбюджета и городских бюджетов отправить на войну, то экономика упадет и уже нечем будет поддерживать армию.

Напомним, в Киеве приступили к строительству метро на столичный жилмассив Виноградарь. Здесь планируется построить две станции.

Бывшему руководителю "Киевского метрополитена" Виктору Брагинскому сообщили о подозрении в служебной халатности. По информации правоохранителей, его действия привели к подтоплению тоннеля между станциями "Лыбидская" и "Демеевская".

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

08:02 Мужчина получил штраф за необновление данных — что решил суд

Text

08:00 Встреча Байдена и Трампа и ситуация на фронте — эфир Ранок.LIVE

Text

07:50 Устенко предупредил об угрозах при уменьшении помощи США

Text

07:32 За деньги на метро можно выработать 1,15 млн дронов, — Бахматов

07:31 Уклонист пытался обжаловать наказание — что решил суд

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

07:26 В Киеве раздаются взрывы, работает ПВО

07:26 Киевлян предупредили о превентивных отключениях света

07:03 Слово "получать" — языковеды объяснили, как сказать на украинском

07:02 Выдача вещевого имущества в ВСУ — что дает из вещей государство

07:01 Клиент ПриватБанка продал квартиру и потерял счет — причина

08:02 Мужчина получил штраф за необновление данных — что решил суд

07:31 Уклонист пытался обжаловать наказание — что решил суд

07:26 В Киеве раздаются взрывы, работает ПВО

07:26 Киевлян предупредили о превентивных отключениях света

07:03 Слово "получать" — языковеды объяснили, как сказать на украинском

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

07:02 Выдача вещевого имущества в ВСУ — что дает из вещей государство

07:01 Клиент ПриватБанка продал квартиру и потерял счет — причина

Эксклюзив

06:42 Стало известно количество безработных украинцев, — подробности

06:41 В Киеве с утра объявили воздушную тревогу

06:40 Цены на медь в ноябре — стоимость цветных металлов в Украине

06:40 Цены на медь в ноябре — стоимость цветных металлов в Украине

06:04 Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине

12 ноября 2024

14:18 Больше, чем у депутатов — минимальная пенсия для одесситов

06:40 Цены на чермет в ноябре — сколько стоит металлолом в Украине

06:30 В Украине высокие цены на подсолнечник — стоимость зерна в ноябре

Эксклюзив

00:28 Фейки о мобилизации — одесский юрист рассказал о наказаниях

11 ноября 2024

23:23 Сможет ли Трамп закончить войну — что говорят в Одессе

06:27 Как купить дрова в Украине и сколько они стоят в ноябре

05:43 Шинный завод и элитный отель — самые дорогие объявления на OLX

10 ноября 2024

06:09 Газ, уголь или дрова — чем в Украине выгоднее отапливать дом

Text

08:00 Встреча Байдена и Трампа и ситуация на фронте — эфир Ранок.LIVE

Text

07:50 Устенко предупредил об угрозах при уменьшении помощи США

Text

07:32 За деньги на метро можно выработать 1,15 млн дронов, — Бахматов

12 ноября 2024
Text

22:47 Депутат объяснил, нужно ли строить метро в Киеве

Text

22:09 Бахматов назвал, почему бюджет Киева не отвечает военному времени

Text

19:33 Нардеп отреагировала на заявление о сроках восстановления домов

Text

19:16 Бюджет Киева-2025 и планы Кличко — эфир Киевское время

Text

18:40 Нардеп объяснил, почему важно ремонтировать дороги во время войны

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

17:59 Заявление Макрона и изменения в ВСУ — эфир Вечір.LIVE

Text

13:08 Сколько средств ежемесячно теряет Украина — ответ нардепа