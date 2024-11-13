За деньги на метро можно выработать 1,15 млн дронов, — Бахматов

За средства, которые планируют потратить на строительство станций метро Киева, можно приобрести более миллиона FPV-дронов. Речь идет о деньгах, которые планируется заплатить за строительство новых станций.

Об этом сообщил основатель Офиса трансформаций Максим Бахматов в эфире "Київський час" во вторник, 12 ноября.

Сколько потратят на ремонт метро в Киеве

Максим Бахматов отметил, что такие подсчеты он сделал, опираясь на сумму, которую планируют выплатить, — 23 млрд грн.

"1,15 млн FPV-дронов можно выработать благодаря деньгам на метро", — заметил Бахматов.

Вместе с тем депутат Тарас Козак отметил, что финансировать строительство метро во время войны необходимо.

"Нельзя сосредоточиться на одних финансированиях только армии, потому что если у нас нет тыла, если у нас нет экономики, то у нас и поступления в бюджет в последующие годы снизятся", — сказал Козак.

Он подчеркнул, что только экономика генерирует доходы бюджета, которые мы можем тратить на войну. Если все деньги из госбюджета и городских бюджетов отправить на войну, то экономика упадет и уже нечем будет поддерживать армию.

Напомним, в Киеве приступили к строительству метро на столичный жилмассив Виноградарь. Здесь планируется построить две станции.

Бывшему руководителю "Киевского метрополитена" Виктору Брагинскому сообщили о подозрении в служебной халатности. По информации правоохранителей, его действия привели к подтоплению тоннеля между станциями "Лыбидская" и "Демеевская".