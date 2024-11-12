Депутат пояснив, чи потрібно розбудовувати метро у Києві

Київське метро під час війни виконує дві функції: транспортну та укриття. Розвиток метрополітену важливий для безпеки міста.

Про це повідомив депутат Київради Андрій Вітренко в ефірі "Київського часу" у вівторок, 12 листопада.

Ситуація з метрополітеном у Києві

Вітренко заявив, що київський метрополітен виконує подвійну функцію під час війни в Україні — метро працює не лише як транспорт, а й як укриття.

"Метро забезпечує укриття для киян. Ситуації на станціях були жахливі під час сьогоднішньої повітряної тривоги, плюс ще час пік. Ніде було яблуку впасти", — зауважив депутат.

За його словами, метро в Києві важливо розбудовувати, адже воно також покращує безпекову ситуацію.

"Будувати думаю треба. Тому що це інфраструктурний проєкт, який покращує безпекову ситуацію в Києві", — наголосив Вітренко.

Нагадаємо, у Києві 12 листопада через повітряну тривогу змінили рух потягів "зеленою" та "червоною" гілками метро. Деякі станції підземки переповнені.

Раніше ми писали про те, що екскерівнику "Київського метрополітену" Віктору Брагінському повідомили про підозру у службовій недбалості. За даними правоохоронців, його дії призвели до підтоплення тунелю між станціями "Либідська" та "Деміївська".

Також у Києві компанія Autostrada розпочала будівництво метро на столичний житловий масив Виноградар. Планується будівництво двох станцій: "Мостицька" та "Проспект Правди".