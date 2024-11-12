Депутат объяснил, нужно ли строить метро в Киеве

Киевское метро во время войны выполняет две функции: транспортную и укрытие. Развитие метрополитена важно для безопасности города.

Об этом сообщил депутат Киевсовета Андрей Витренко в эфире "Київський час" во вторник, 12 ноября.

Ситуация с метрополитеном в Киеве

Витренко заявил, что киевский метрополитен выполняет двойную функцию во время войны в Украине — метро работает не только как транспорт, но и как укрытие.

"Метро обеспечивает укрытие для киевлян. Ситуации на станциях были ужасные во время сегодняшней воздушной тревоги, плюс еще время пик. Негде было яблоку упасть", — отметил депутат.

По его словам, метро в Киеве важно развивать, ведь оно также улучшает ситуацию с безопасностью.

"Строить думаю надо. Потому что это инфраструктурный проект, который улучшает ситуацию с безопасностью в Киеве", — подчеркнул Витренко.

Напомним, в Киеве 12 ноября из-за воздушной тревоги изменили движение поездов "зеленой" и "красной" ветвями метро. Некоторые станции подземки переполнены.

Ранее мы писали о том, что экс-руководителю "Киевского метрополитена" Виктору Брагинскому сообщили о подозрении в служебной халатности. По данным правоохранителей, его действия привели к подтоплению тоннеля между станциями "Лыбидская" и "Демеевская".

Также в Киеве компания Autostrada приступила к строительству метро на столичный жилмассив Виноградарь. Планируется строительство двух станций: "Мостицкая" и "Проспект Правды".