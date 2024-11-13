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За гроші на метро можна виробити 1,15 млн дронів, — Бахматов

За гроші на метро можна виробити 1,15 млн дронів, — Бахматов

13 листопада 2024 р. 07:32

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07:50 Устенко попередив про загрози у разі зменшення допомоги США

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07:32 За гроші на метро можна виробити 1,15 млн дронів, — Бахматов

12 листопада 2024
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22:47 Депутат пояснив, чи потрібно розбудовувати метро у Києві

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22:09 Бахматов назвав, чому бюджет Києва не відповідає воєнному часу

Text

19:33 Нардеп відреагувала на заяву щодо термінів відновлення будинків

Text

19:16 Бюджет Києва-2025 та плани Кличка — ефір Київський час

Text

18:40 Нардеп пояснив, чому важливо ремонтувати дороги під час війни

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17:59 Заява Макрона та зміни в ЗСУ — ефір Вечір.LIVE

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За кошти, які планують витратити на будівництво станцій метро Києва, можна придбати понад мільйон FPV-дронів. Йдеться про кошти, які планують заплатити за побудову нових станцій.

Про це повідомив засновник Офісу трансформацій Максим Бахматов в ефірі "Київського часу" у вівторок, 12 листопада. 

Скільки витратять на ремонт метро в Києві

Максим Бахматов зазначив, що такі підрахунки він зробив, опираючись на ту суму, яку планують виплатити, — 23 млрд грн.

"1,15 млн FPV-дронів можна виробити завдяки грошам на метро", — зауважив Бахматов.

Разом з тим, депутат Київради Тарас Козак зауважив, що фінансувати будівництво метро під час війни необхідно.

"Не можна зосередитись на одних фінансуваннях тільки армії, тому що якщо в нас немає тилу, якщо в нас немає економіки, то в нас і надходження до бюджету в наступні роки зменшаться", — сказав Козак.

Він наголосив, що тільки економіка генерує доходи бюджету, які ми можемо витрачати на війну. Якщо усі гроші з держбюджету та міських бюджетів відправити на війну, то економіка впаде й вже буде нічим підтримувати армію.

Нагадаємо, у Києві розпочали будівництво метро на столичний житловий масив Виноградар. Тут планують побудувати дві станції.

Колишньому керівнику "Київського метрополітену" Віктору Брагінському повідомили про підозру у службовій недбалості. За інформацією правоохоронців, його дії призвели до підтоплення тунелю між станціями "Либідська" та "Деміївська".

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08:59 У Києві обікрали студента — як суд покарав зловмисника

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

08:52 Сирський показав, як ЗСУ б'ють по окупантах — відео

08:37 Рому очолить фахівець, який завершив тренерську кар'єру

08:35 Трамп обрав ведучого Fox News на посаду очільника Пентагону

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07:50 Устенко попередив про загрози у разі зменшення допомоги США

Text

07:32 За гроші на метро можна виробити 1,15 млн дронів, — Бахматов

12 листопада 2024
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22:47 Депутат пояснив, чи потрібно розбудовувати метро у Києві

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22:09 Бахматов назвав, чому бюджет Києва не відповідає воєнному часу

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19:33 Нардеп відреагувала на заяву щодо термінів відновлення будинків

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19:16 Бюджет Києва-2025 та плани Кличка — ефір Київський час

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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