За гроші на метро можна виробити 1,15 млн дронів, — Бахматов

За кошти, які планують витратити на будівництво станцій метро Києва, можна придбати понад мільйон FPV-дронів. Йдеться про кошти, які планують заплатити за побудову нових станцій.

Про це повідомив засновник Офісу трансформацій Максим Бахматов в ефірі "Київського часу" у вівторок, 12 листопада.

Скільки витратять на ремонт метро в Києві

Максим Бахматов зазначив, що такі підрахунки він зробив, опираючись на ту суму, яку планують виплатити, — 23 млрд грн.

"1,15 млн FPV-дронів можна виробити завдяки грошам на метро", — зауважив Бахматов.

Разом з тим, депутат Київради Тарас Козак зауважив, що фінансувати будівництво метро під час війни необхідно.

"Не можна зосередитись на одних фінансуваннях тільки армії, тому що якщо в нас немає тилу, якщо в нас немає економіки, то в нас і надходження до бюджету в наступні роки зменшаться", — сказав Козак.

Він наголосив, що тільки економіка генерує доходи бюджету, які ми можемо витрачати на війну. Якщо усі гроші з держбюджету та міських бюджетів відправити на війну, то економіка впаде й вже буде нічим підтримувати армію.

Нагадаємо, у Києві розпочали будівництво метро на столичний житловий масив Виноградар. Тут планують побудувати дві станції.

Колишньому керівнику "Київського метрополітену" Віктору Брагінському повідомили про підозру у службовій недбалості. За інформацією правоохоронців, його дії призвели до підтоплення тунелю між станціями "Либідська" та "Деміївська".