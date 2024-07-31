Витренко объяснил, почему новые аварии в киевском метро неизбежны

Пока чиновники будут рассматривать коммунальное или государственное имущество как свою частную собственность, мы будем сталкиваться с подобными аварийными ситуациями, как в киевском метро . На содержание предприятия "Киевский метрополитен" тратятся миллиарды гривен в год.

Об этом в среду, 31 июля, в эфире Вечір.LIVE заявил депутат Киевского городского совета Андрей Витренко.

Огромное количество нарушений

По словам Витренко, ежегодно "Киевский метрополитен" стоит налогоплательщикам в столице от 11 до 12 миллиардов гривен.

"Как используется инвестиционная составляющая тарифа, все же это видно из финансовых отчетов. Мы анализировали их на временной контрольной комиссии и задавали очень простые вопросы финансовому блоку Киевского метрополитена, на которые не получили ответа. Там огромное количество нарушений в ведении финансово-бухгалтерского учета" , — сказал он.

Депутат добавил, что необходимо избавиться от принципа "государство в государстве", тогда станет меньше проблем у коммунального предприятия.

Ранее глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко поставил заявления об открытии синей ветки метрополитена в Киеве осенью под сомнение. Он отметил, что это может затянуться на несколько лет.

Напомним, городской голова Киева Виталий Кличко заявил, что делается все, чтобы как можно скорее возобновить движение поездов в метрополитене на участке "Лыбидская" - "Демеевская".

По словам мэра, "синяя ветвь" должна полноценно заработать уже в сентябре.

Мы также писали, что правоохранители озвучили результаты экспертизы, опровергающие заявления КП "Киевский метрополитен" о якобы некачественном строительстве тоннелей между затопленными станциями. Причиной разрушения тоннеля метро явилась его ненадлежащая эксплуатация.