Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow Витренко объяснил, почему новые аварии в киевском метро неизбежны arrow
Витренко объяснил, почему новые аварии в киевском метро неизбежны

Витренко объяснил, почему новые аварии в киевском метро неизбежны

31 июля 2024 г. 22:55

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

22:55 Витренко объяснил, почему новые аварии в киевском метро неизбежны

Text

21:51 В Киеве увеличили компенсацию за генераторы — Бахматов объяснил важные нюансы

Text

20:07 Витренко назвал причину затопления тоннелей метро в Киеве и указал на виновных

Text

18:40 Сазонов объяснил последствия поддержки украинцами уклонистов от мобилизации

Text

18:05 Смерть пленного "азовца" в СИЗО России и заявление Зеленского — эфир Вечір.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

18:03 Долги за коммуналку стремительно выросли — эксперт назвал сумму, которую должны украинцы

Text

16:07Военный Сазонов спрогнозировал, когда возможны переговоры с Россией

Text

14:53 Нардеп заявил, что в одной области Украины зафиксировали нарушения отключения света – в чем причина

Text

13:04Новые версии убийства Фарион и мощный налет дронов — эфир День.LIVE

Text

12:38 Военный назвал сценарий, который сможет улучшить ситуацию на фронте в Донецкой области

Text

18:00Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

Text

22:55 Витренко объяснил, почему новые аварии в киевском метро неизбежны

Text

21:51 В Киеве увеличили компенсацию за генераторы — Бахматов объяснил важные нюансы

Text

20:07 Витренко назвал причину затопления тоннелей метро в Киеве и указал на виновных

Text

18:40 Сазонов объяснил последствия поддержки украинцами уклонистов от мобилизации

Text

18:05 Смерть пленного "азовца" в СИЗО России и заявление Зеленского — эфир Вечір.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

18:03 Долги за коммуналку стремительно выросли — эксперт назвал сумму, которую должны украинцы

Text

16:07 Военный Сазонов спрогнозировал, когда возможны переговоры с Россией

Text

14:53 Нардеп заявил, что в одной области Украины зафиксировали нарушения отключения света – в чем причина

Text

13:04 Новые версии убийства Фарион и мощный налет дронов — эфир День.LIVE

Text

12:38 Военный назвал сценарий, который сможет улучшить ситуацию на фронте в Донецкой области

Пока чиновники будут рассматривать коммунальное или государственное имущество как свою частную собственность, мы будем сталкиваться с подобными аварийными ситуациями, как в киевском метро . На содержание предприятия "Киевский метрополитен" тратятся миллиарды гривен в год.

Об этом в среду, 31 июля, в эфире Вечір.LIVE заявил депутат Киевского городского совета Андрей Витренко.

Огромное количество нарушений

По словам Витренко, ежегодно "Киевский метрополитен" стоит налогоплательщикам в столице от 11 до 12 миллиардов гривен.

"Как используется инвестиционная составляющая тарифа, все же это видно из финансовых отчетов. Мы анализировали их на временной контрольной комиссии и задавали очень простые вопросы финансовому блоку Киевского метрополитена, на которые не получили ответа. Там огромное количество нарушений в ведении финансово-бухгалтерского учета" , — сказал он.

Депутат добавил, что необходимо избавиться от принципа "государство в государстве", тогда станет меньше проблем у коммунального предприятия.

Ранее глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко поставил заявления об открытии синей ветки метрополитена в Киеве осенью под сомнение. Он отметил, что это может затянуться на несколько лет.

Напомним, городской голова Киева Виталий Кличко заявил, что делается все, чтобы как можно скорее возобновить движение поездов в метрополитене на участке "Лыбидская" - "Демеевская".

По словам мэра, "синяя ветвь" должна полноценно заработать уже в сентябре.

Мы также писали, что правоохранители озвучили результаты экспертизы, опровергающие заявления КП "Киевский метрополитен" о якобы некачественном строительстве тоннелей между затопленными станциями. Причиной разрушения тоннеля метро явилась его ненадлежащая эксплуатация.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

23:05 Доллар колеблется на рынке — что предлагают банки

23:00 Синоптик предупредил о возвращении в Украину аномальной жары в августе

Text

22:55 Витренко объяснил, почему новые аварии в киевском метро неизбежны

22:50 На Прикарпатье объявили подозрение мужчинам за нападение на сотрудника ТЦК и повреждение авто

22:46 Денежная мотивация Усика не помогает — Украина потеряла второго боксера на Олимпиаде

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

22:45 В Украине подешевел бензин — какой будет стоимость топлива завтра

22:31 Подарок для Одесчины — энергетики спрогнозировали отключения света на завтра

22:26 Поджог автомобилей военного и волонтера в Каменском — полиция рассекретила детали

22:22 В Киевской области переименовали более трехсот улиц

22:06 Штраф за необновление данных — когда он может быть двойным

23:05 Доллар колеблется на рынке — что предлагают банки

23:00 Синоптик предупредил о возвращении в Украину аномальной жары в августе

22:50 На Прикарпатье объявили подозрение мужчинам за нападение на сотрудника ТЦК и повреждение авто

22:46 Денежная мотивация Усика не помогает — Украина потеряла второго боксера на Олимпиаде

22:45 В Украине подешевел бензин — какой будет стоимость топлива завтра

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

22:31 Подарок для Одесчины — энергетики спрогнозировали отключения света на завтра

22:26 Поджог автомобилей военного и волонтера в Каменском — полиция рассекретила детали

22:22 В Киевской области переименовали более трехсот улиц

22:06 Штраф за необновление данных — когда он может быть двойным

21:58 Ковтун остановился в шаге от олимпийской медали, Верняев в ТОП-10

18:03 ИИ в одесских школах уже с этого года — как это работает

06:40 Цены на лом в Украине — сколько стоит 1 кг чермета в конце июля

30 июля 2024

19:19 Без Пушкинской, бульвара Жванецкого и площади Толбухина — мнения одесситов о нововведениях

18:37 Убийство Ирины Фарион — в Одессе назвали причастных

06:40 В Украине продолжают расти цены на золото — сколько стоит 1 г драгоценных металлов в июле

06:30 В Украине значительно выросли цены на пшеницу — сколько стоит тонна зерна в июле

05:58 Известная военная рассказала про Часов Яр, который россияне превратили в Бахмут

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новость с видео

05:51 Разрешат откупаться от тюрьмы — что не так с законопроектом о коррупции

29 июля 2024

18:43 Отдых в Одессе 2024 — сколько стоит неделя у моря

05:24 Цены на аренду в Украине — как во Львове изменилась стоимость жилья в конце июля

Text

22:55 Витренко объяснил, почему новые аварии в киевском метро неизбежны

Text

21:51 В Киеве увеличили компенсацию за генераторы — Бахматов объяснил важные нюансы

Text

20:07 Витренко назвал причину затопления тоннелей метро в Киеве и указал на виновных

Text

18:40 Сазонов объяснил последствия поддержки украинцами уклонистов от мобилизации

Text

18:05 Смерть пленного "азовца" в СИЗО России и заявление Зеленского — эфир Вечір.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

18:03 Долги за коммуналку стремительно выросли — эксперт назвал сумму, которую должны украинцы

Text

16:07 Военный Сазонов спрогнозировал, когда возможны переговоры с Россией

Text

14:53 Нардеп заявил, что в одной области Украины зафиксировали нарушения отключения света – в чем причина

Text

13:04 Новые версии убийства Фарион и мощный налет дронов — эфир День.LIVE

Text

12:38 Военный назвал сценарий, который сможет улучшить ситуацию на фронте в Донецкой области