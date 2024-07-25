Експерт поставив під сумнів відкриття синьої гілки метро восени

Відновлення роботи кількох станцій синьої гілки метрополітену у Києві може затягнутися на кілька років. Голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко поставив заяви про відкриття гілки восени під сумнів.

Про це повідомив голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко в ефірі День.LIVE у четвер, 25 липня.

Запуск синьої гілки метро восени під питанням

Попенко висловив сумніви щодо відновлення роботи кількох станцій синьої гілки метро найближчим часом.

Експерт зазначив, що досвід техногенних аварій свідчить про можливість тривалого відновлення роботи метрополітену. За його словами, відновлення синьої гілки метро може затягнутися на рік або два. Він нагадав, що відновлення гілки радянського метро після подібної аварії у Санкт-Петербурзі тривало 10 років.

"Тому я б не поспішав із заявами про швидке відкриття і, що восени гілка запрацює", — заявив Попенко.

Він також додав, що для запобігання подібних ситуацій Київська міська державна адміністрація повинна ініціювати повне технічне обстеження всіх гілок метро, мостів та мереж міста для оцінки їхнього стану.

Нагадаємо, міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що робиться все, аби якомога швидше відновити рух потягів у метрополітені на ділянці "Либідська" — "Деміївська".

За словами мера, "синя гілка" має повноцінно запрацювати вже у вересні.

Раніше ми писали, що правоохоронці озвучили результати експертизи, які спростовують заяви КП "Київський метрополітен" про начебто неякісне будівництво тунелів між затопленими станціями. Причиною руйнування тунелю метро стала його неналежна експлуатація.