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Эксперт подверг сомнению открытие синей ветки метро осенью

Эксперт подверг сомнению открытие синей ветки метро осенью

25 июля 2024 г. 18:13

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Возобновление работы нескольких станций синей ветки метрополитена в Киеве может затянуться на несколько лет. Глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко поставил заявления об открытии ветки осенью под вопрос.

Об этом сообщил глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко в эфире День.LIVE в четверг, 25 июля.

Запуск синей ветки метро осенью под вопросом

Попенко выразил сомнения в возобновлении работы нескольких станций синей ветки метро в ближайшее время.

Эксперт отметил, что опыт техногенных аварий свидетельствует о возможности продолжительного возобновления работы метрополитена. По его словам, возобновление синей ветки метро может затянуться на год или два. Он напомнил, что восстановление ветви советского метро после подобной аварии в Санкт-Петербурге длилось 10 лет.

"Поэтому я бы не спешил с заявлениями о скором открытии и, что осенью ветка заработает" , — заявил Попенко.

Он также добавил, что для предотвращения подобных ситуаций, Киевская городская государственная администрация должна инициировать полное техническое обследование всех ветвей метро, мостов и сетей города для оценки их состояния.

Напомним, городской голова Киева Виталий Кличко заявил, что делается все, чтобы как можно скорее возобновить движение поездов в метрополитене на участке "Лыбидская" - "Демеевская".

По словам мэра, "синяя ветка" должна полноценно заработать уже в сентябре.

Ранее мы писали, что правоохранители озвучили результаты экспертизы, опровергающие заявления КП "Киевский метрополитен" о якобы некачественном строительстве тоннелей между затопленными станциями. Причиной разрушения тоннеля метро явилась его ненадлежащая эксплуатация.

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