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Вітренко пояснив, чому нові аварії у київському метро неминучі

Вітренко пояснив, чому нові аварії у київському метро неминучі

31 липня 2024 р. 22:55

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Доки чиновники розглядатимуть комунальне або державне майно як свою приватну власність, ми будемо стикатися з подібними аварійними ситуаціями, як у київському метро. На утримання підприємства "Київський метрополітен" витрачаються мільярди гривень щороку.

Про це у середу, 31 липня, в етері Вечір.LIVE заявив депутат Київської міської ради Андрій Вітренко. 

Величезна кількість порушень

За словами Вітренка, щорічно "Київський метрополітен" вартує платникам податків у столиці від 11 до 12 мільярдів гривень.

"Як використовується інвестиційна складова тарифу, все ж це видно з фінансових звітів. Ми аналізували їх на тимчасовій контрольній комісії і задавали дуже прості питання фінансовому блоку Київського метрополітену, на які не отримали відповіді. Там є величезна кількість порушень у веденні фінансово-бухгалтерського обліку", — сказав він.

Депутат додав, що необхідно позбутися принципу "держава в державі", тоді стане менше проблем у комунального підприємства.

Раніше голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко поставив заяви про відкриття синьої гілки метрополітену у Києві восени під сумнів. Він зазначив, що це може затягнутися на кілька років.

Нагадаємо, міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що робиться все, аби якомога швидше відновити рух потягів у метрополітені на ділянці "Либідська" — "Деміївська".

За словами мера, "синя гілка" має повноцінно запрацювати вже у вересні.

Ми також писали, що правоохоронці озвучили результати експертизи, які спростовують заяви КП "Київський метрополітен" про начебто неякісне будівництво тунелів між затопленими станціями. Причиною руйнування тунелю метро стала його неналежна експлуатація.

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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