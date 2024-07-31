Витренко назвал причину затопления тоннелей метро в Киеве и указал на виновных

Депутат Киевского городского совета Андрей Витренко сообщил, что руководство "Киевского метрополитена" будет отвечать за подтопление тоннеля между станциями "Демеевская" и "Лыбидская". Он отметил, что нужно было ликвидировать причину аварии, а не бороться с ее последствиями.

Об этом Витренко заявил в эфире Вечір.LIVE в среду, 31 июля.

Кто виноват в подтоплении метрополитена

"Представим, что десять лет на вас течет вода. И вместо того, чтобы ремонтировать крышу, вы постоянно подставляете туда какие-то емкости, чтобы собирать воду. У нормального хозяина возникнет вопрос: давайте я починю крышу, а не буду бороться с последствиями", — объяснил свое мнение Витренко.

Депутат отметил, что, по его убеждению, ответственность за подтопление тоннелей метрополитена полностью лежит на руководстве "Киевского метрополитена".

"По состоянию на сегодняшний день прокуратура основывает свои исследования и вручение всех подозрений на исследовании государственного научного учреждения, которое проводило судебную экспертизу данного тоннеля и обнаружило, что ненадлежащим образом выполняли с 19-го года функции коммунальным предприятием", — пояснил депутат.

Витренко добавил, что транспортное сообщение между Голосеевским районом и центром Киева достаточно сложное в результате аварии в тоннеле метрополитена.

Ранее мы сообщали, что возобновление работы нескольких станций синей ветки метрополитена в Киеве может затянуться на несколько лет. Глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко поставил заявления об открытии ветки осенью под вопрос.

Напомним, городской голова Киева Виталий Кличко заявил, что делается все, чтобы как можно скорее возобновить движение поездов в метрополитене на участке "Лыбидская" — "Демеевская".