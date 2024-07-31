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Вітренко назвав причину затоплення тунелів метро у Києві і вказав на винних

Вітренко назвав причину затоплення тунелів метро у Києві і вказав на винних

31 липня 2024 р. 20:07

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Депутат Київської міської ради Андрій Вітренко повідомив, що керівництво "Київського метрополітену" відповідатиме за підтоплення тунелю між станціями "Деміївська" та "Либідська". Він зазначив, що потрібно було ліквідовувати причину аварії, а не боротися з її наслідками.

Про це Вітренко заявив в ефірі Вечір.LIVE у середу, 31 липня.

Хто винен у підтопленні метрополітену

"Уявімо, що десять років на вас тече вода. І замість того, щоб ремонтувати дах, ви постійно підставляєте туди якісь місткості, щоб збирати воду. У нормального господаря виникне питання: давайте я полагоджу дах, а не боротимусь із наслідками", — пояснив свою думку Вітренко.

Депутат зазначив, що, на його переконання, відповідальність за підтоплення тунелів метрополітену повністю лежить на керівництві "Київського метрополітену".

"Станом на сьогодні прокуратура ґрунтує свої дослідження і вручення всіх підозр на дослідженні державної наукової установи, яка проводила судову експертизу даного тунелю і виявила, що неналежним чином виконували з 19-го року функції комунальним підприємством", — пояснив депутат. 

Вітренко додав, що транспортне сполучення між Голосіївським районом та центром Києва є достатньо складним внаслідок аварії в тунелі метрополітену.

Раніше ми повідомляли, що відновлення роботи кількох станцій синьої гілки метрополітену у Києві може затягнутися на кілька років. Голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко поставив заяви про відкриття гілки восени під сумнів.

Нагадаємо, міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що робиться все, аби якомога швидше відновити рух потягів у метрополітені на ділянці "Либідська" — "Деміївська".

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

19:02 Україна отримала першу партію винищувачів F-16 — Bloomberg

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