Военный аналитик прокомментировал вероятность наступления на Киев

В последнее время в информационном пространстве все чаще распространяется информация о возможном наступлении россиян на Киев. Однако военный аналитик Дмитрий Снегирев исключает такое развитие событий хотя бы потому, что на территории Беларуси пока отсутствуют штурмовые группировки России.

Об этом эксперт рассказал в интервью на Новини.LIVE.

Возможно ли повторное наступление на Киев

По словам Снегирева, повторное российское наступление на Киев пока невозможно по двум причинам:

— отсутствие на территории Беларуси российского штурмового контингента;

— Украина сделала выводы с 2022 года.

"В настоящее время построены инженерно-фортификационные сооружения, минные поля и, соответственно, наличие контингента ВСУ, который может дать квалифицированный ответ", — сказал Снегирев, говоря о защищенности северной границы.

Что касается соответствующих "вбросов" о возможном наступлении на Киев, то эксперт предостерегает более осторожно относиться к информации в западной прессе. По его мнению, эти медиа могут действовать в интересах российских спецслужб.

"Будем называть вещи своими именами. Достаточно играть этими западными СМИ. Уважаемые украинцы, не паникуйте, а анализируйте любую информацию", — сказал Снегирев.

Напомним, ранее спикер ГНСУ Андрей Демченко заявил, что Россия вывела свои войска из Беларуси , и из-за того, что в стране нет достаточно военных сил, наступление из Беларуси невозможно.

В то же время военный бригады наступления "Рубеж" Петр Кузык сообщал, что участок фронта на границе с Беларусью хорошо заминирован, но, несмотря на это, угрозу из РБ не следует исключать.