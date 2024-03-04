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Військовий аналітик прокоментував вірогідність наступу на Київ

Військовий аналітик прокоментував вірогідність наступу на Київ

04 березня 2024 р. 15:01

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Text

13:34 На Донеччині дрони ССО майстерно відпрацювали про окупантах — що вдалося знищити

Text

12:51 Введення іноземних військ в Україну — нардеп зробив неочікувану заяву

Text

12:23 У Нацгвардії пропонують пройти переогляд людям з ІІ-ІІІ групою інвалідності

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Text

11:38 Поляки блокують усі КПП — у ДПСУ розповіли про ситуацію на кордоні

Text

10:50 Вночі російські окупанти вкотре обстріляли Херсон — є загиблий

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Останнім часом в інформаційному просторі все частіше шириться інформація про можливий наступ росіян на Київ. Однак, військовий аналітик Дмитро Снєгирьов виключає такий розвиток подій принаймні тому, що на території Білорусі наразі відсутні штурмові угруповання Росії. 

Про це експерт розповів в інтерв'ю на Новини.LIVE.

Чи можливий повторний наступ на Київ

За словами Снєгирьова, повторний російський наступ на Київ наразі неможливий з двох причин:

— відсутність на території Білорусі російського штурмового контингенту;

— Україна зробила висновки з 2022 року.

"Наразі зведені інженерно-фортифікаційні споруди, мінні поля і, відповідно, наявність контингенту ЗСУ, який може дати кваліфіковану відповідь", — сказав Снєгирьов, говорячи про захищеність північного кордону. 

Що стосується відповідних "вкидів" про можливий наступ на Київ, то експерт застерігає обачніше ставитися до інформації у західній пресі. Адже, на його думку, ці медіа можуть діяти в інтересах російських спецслужб. 

"Будемо називати речі своїми іменами. Досить гратися цими західними ЗМІ. Шановні українці, не панікуйте, а аналізуйте будь-яку інформацію", — сказав Снєгирьов. 

Нагадаємо, раніше речник ДПСУ Андрій Демченко заявив, що Росія вивела свої війська з Білорусі, і через те, що в країні немає достатньо військових сил, наступ з Білорусі неможливий.

Водночас військовий бригади наступу "Рубіж" Петро Кузик повідомляв, що ділянка фронту на кордоні з Білоруссю добре замінована, але попри це, загрозу з РБ не варто виключати.

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15:45 Постраждалі одесити отримають нові домівки — Зеленський розповів про атаку

15:40 Як швидко почистити килимки в авто за допомогою йоржика для унітаза — лайфхак

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

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12:51 Введення іноземних військ в Україну — нардеп зробив неочікувану заяву

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