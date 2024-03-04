Військовий аналітик прокоментував вірогідність наступу на Київ

Останнім часом в інформаційному просторі все частіше шириться інформація про можливий наступ росіян на Київ. Однак, військовий аналітик Дмитро Снєгирьов виключає такий розвиток подій принаймні тому, що на території Білорусі наразі відсутні штурмові угруповання Росії.

Про це експерт розповів в інтерв'ю на Новини.LIVE.

Чи можливий повторний наступ на Київ

За словами Снєгирьова, повторний російський наступ на Київ наразі неможливий з двох причин:

— відсутність на території Білорусі російського штурмового контингенту;

— Україна зробила висновки з 2022 року.

"Наразі зведені інженерно-фортифікаційні споруди, мінні поля і, відповідно, наявність контингенту ЗСУ, який може дати кваліфіковану відповідь", — сказав Снєгирьов, говорячи про захищеність північного кордону.

Що стосується відповідних "вкидів" про можливий наступ на Київ, то експерт застерігає обачніше ставитися до інформації у західній пресі. Адже, на його думку, ці медіа можуть діяти в інтересах російських спецслужб.

"Будемо називати речі своїми іменами. Досить гратися цими західними ЗМІ. Шановні українці, не панікуйте, а аналізуйте будь-яку інформацію", — сказав Снєгирьов.

Нагадаємо, раніше речник ДПСУ Андрій Демченко заявив, що Росія вивела свої війська з Білорусі, і через те, що в країні немає достатньо військових сил, наступ з Білорусі неможливий.

Водночас військовий бригади наступу "Рубіж" Петро Кузик повідомляв, що ділянка фронту на кордоні з Білоруссю добре замінована, але попри це, загрозу з РБ не варто виключати.