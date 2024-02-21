Чи можливий напад з Білорусі — військовий розповів про ситуацію на кордоні

На сьогоднішній день ситуація на кордоні з Білоруссю хоч і спокійна, проте не слід виключати загрозу нападу. Військовий Петро Кузик стверджує, що ця ділянка фронту добре замінована, також там перебувають підготовлені українські угрупування.

Про це командир 3-го батальйону "Свобода" бригади наступу "Рубіж" Петро Кузик розповів в інтерв'ю для Новини.LIVE.

Яка ситуація на україно-білоруському кордоні

"Там стоять частини, які здатні зупинити ворога. Там зробили висновки з минулих рейдів, там гарно все заміновано, гарно все підготовлено. Тому, ласкаво просимо", — сказав Кузик, говорячи про ситуацію на україно-білоруському кордоні.

Він додав, що поки триває війна не слід виключати можливість нападу з території Білорусі. Однак, українські військові готові дати гідну відсіч ворогу.

"Там дуже не вигідна місцевість для ворога", — підкреслив військовий.

Нагадаємо, днями самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про закінчення так званої контртерористичної операції на кордоні з Україною. Він розповів, що нібито затримали диверсантів.

Також Лукашенко видав указ, в якому офіційно надав дозвіл військовим стріляти по цивільному населенню країни з вогнепальної зброї.