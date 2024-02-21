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Возможно ли нападение с Беларуси — военный рассказал о ситуации на границе

Возможно ли нападение с Беларуси — военный рассказал о ситуации на границе

21 февраля 2024 г. 11:46

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На сегодняшний день ситуация на границе с Беларусью хоть и спокойная, однако не следует исключать угрозу нападения. Военный Петр Кузик утверждает, что этот участок фронта хорошо заминирован, также там находятся подготовлены украинские группировки.

Об этом командир 3-го батальона "Свобода" бригады наступления "Рубеж" Петр Кузик рассказал в интервью на Новини.LIVE.

Какая ситуация на украинско-белорусской границе

"Там стоят части, которые способны остановить врага. Там сделали выводы из прошлых рейдов, там хорошо все заминировано, хорошо все подготовлено. Поэтому добро пожаловать", — сказал Кузик, говоря о ситуации на украинско-белорусской границе.

Он добавил, что пока идет война не следует исключать возможность нападения с территории Беларуси. Однако украинские военные готовы дать достойный отпор врагу.

"Там очень не выгодна местность для врага", — подчеркнул военный.

Напомним, на днях самопровозглашенный президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил об окончании так называемой контртеррористической операции на границе с Украиной. Он рассказал, что якобы задержан диверсант.

Также Лукашенко издал указ, в котором официально разрешил военным стрелять по гражданскому населению страны из огнестрельного оружия. 

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