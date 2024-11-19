Восстановление домов в Киеве — Емец озвучил прошлогодние расходы

В прошлом году более двух миллиардов гривен направили на восстановление поврежденных домов в Киеве. Процесс выделения денег на восстановление имеет серьезную процедуру.

Об этом заявил депутат Киевского городского совета Леонид Емец в эфире "Київського часу" во вторник, 19 ноября.

Тендеры и процедура

По словам Емца, для того чтобы восстановить дом, сначала необходимо провести тендер, закупить материалы, пройти экспертизу, создать проект. Это занимает не менее полугода.

"В прошлом году более двух миллиардов гривен было выделено на восстановление разрушенных и поврежденных домов. На сколько быстро это делается — определено украинским законодательством. У нас есть процедура. А для того, чтобы провести ремонт, нужно провести тендер и экспертизу. Надо закупить какие-нибудь материалы. Это занимает около полугода. И это в лучшем случае, если в этих тендерных процессах кто-нибудь из закупщиков не подал жалобу", — сказал депутат.

Он добавил, что государственные инспекции контролируют все эти этапы, и ни один подрядчик не может обойти законные процедуры во избежание коррупции.

"У нас есть государственные инспекции, которые этими вопросами занимаются. Ни один из выполняющих работы обойти процедуры определенные законодательством права не имеет. Иначе за ним приходят люди из правоохранительных органов", — подытожил Емец.

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