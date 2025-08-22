Трамп вышел с важным обращением — трансляция

Президент США Дональд Трамп вышел с обращением к нации. Он говорит из Овального кабинета.

О чем будет говорить Трамп

В Белом доме не указали, на какую тему будет делать заявление Трамп. Однако ожидаются заявления относительно встречи Зеленского с Путиным и войны в Украине.

Напомним, Зеленский заявил, что остановить Путина может только Трамп.

Трамп объяснил, почему до сих пор не завершил войну в Украине.

Американский лидер подчеркнул, что несмотря на то, что Зеленский и Путин не очень хорошо ладят, они должны встретиться. А также отметил, что Украина и РФ сейчас теряет по 7000 тысяч человек и назвал это "очень бессмысленным".