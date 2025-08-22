Трамп вийшов з важливим зверненням — трансляція

Президент США Дональд Трамп вийшов із зверненням до нації. Промова відбувається в Овальному кабінеті.

Трансляцію виступу можна подивитись на Новини.LIVE.

Про що говоритиме Трамп

У Білому домі не вказали, на яку тему робитиме заяву Трамп. Проте очікуються заяви щодо зустрічі Зеленського з Путіним та війни в Україні.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що зупинити Путіна може лише Трамп.

Трамп пояснив, чому досі не завершив війну в Україні.

Американський лідер наголосив, що незважаючи на те, що Зеленський та Путін не дуже добре ладнають, вони повинні зустрітися. А також зазначив, що Україна та РФ зараз втрачає по 7000 тисяч людей і назвав це "дуже безглуздим".