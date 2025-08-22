Видео
Україна
Киев утопает от ливней, а проблема не решена — эфир Наша справа

Киев утопает от ливней, а проблема не решена — эфир Наша справа

22 августа 2025 г. 21:00

Киев утопает от ливней, а проблема не решена — эфир Наша справа

Трамп вышел с важным обращением — трансляция

США присоединятся к гарантиям безопасности — эфир Вечір.LIVE

Трамп выступит с заявлением в Овальном кабинете — эфир День.LIVE

Следующие две недели решающие для Украины — эфир Ранок.LIVE

Трамп намекнул на наступление Украины — эфир Вечір.LIVE

У Трампа сделали новое заявление по Украине — эфир День.LIVE

Защита неба и альтернатива НАТО для Украины — эфир Ранок.LIVE

Коррупция на столичных мостах и дорогах — эфир Київський час

Лондон жестоко предупредил Путина — эфир Вечір.LIVE

21:00 Киев утопает от ливней, а проблема не решена — эфир Наша справа

19:19 Трамп вышел с важным обращением — трансляция

18:05 США присоединятся к гарантиям безопасности — эфир Вечір.LIVE

13:12 Трамп выступит с заявлением в Овальном кабинете — эфир День.LIVE

08:00 Следующие две недели решающие для Украины — эфир Ранок.LIVE

В эфире "Наша справа" Новини.LIVE будут рассказывать, почему Киев ежегодно утопает после ливней. За три года большой войны было выделено 650 миллионов гривен, но проблему до сих пор не решили.

Посмотреть эфир "Наша справа" можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир "Наша справа"

Часть денег выделяется на расчистку и реконструкцию коллекторов малых рек. Известно, что этим вопросом занимается КП "Плесо".

В частности, на расчистку участка на реке Лыбедь в 2024 году "Плесо" провела тендер на 62 млн грн, в котором победила компания из Южноукраинска с уставным фондом в 3 тыс. грн.

Вместе с Виктором Глебой, который неоднократно подавал проекты в КГГА по восстановлению водных потоков в столице, проект "Наша справа" провел рейд по расчищаемому участку Лыбеди.

Эксклюзивные комментарии предоставил также директор КП "Плесо" Вячеслав Савицкий, которому прямо в день интервью было вручено подозрение за растрату миллионов бюджетных средств.

Напомним, 6 августа мощная непогода накрыла Киев. Новини.LIVE подготовили фоторепортаж затопленных улиц.

Впоследствии в КГГА сообщили, что в центральных районах выпала полумесячная норма осадков. К работам привлекали 91 единицу техники и оборудования.

