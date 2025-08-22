Киев утопает от ливней, а проблема не решена — эфир Наша справа

В эфире "Наша справа" Новини.LIVE будут рассказывать, почему Киев ежегодно утопает после ливней. За три года большой войны было выделено 650 миллионов гривен, но проблему до сих пор не решили.

Посмотреть эфир "Наша справа" можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир "Наша справа"

Часть денег выделяется на расчистку и реконструкцию коллекторов малых рек. Известно, что этим вопросом занимается КП "Плесо".

В частности, на расчистку участка на реке Лыбедь в 2024 году "Плесо" провела тендер на 62 млн грн, в котором победила компания из Южноукраинска с уставным фондом в 3 тыс. грн.

Вместе с Виктором Глебой, который неоднократно подавал проекты в КГГА по восстановлению водных потоков в столице, проект "Наша справа" провел рейд по расчищаемому участку Лыбеди.

Эксклюзивные комментарии предоставил также директор КП "Плесо" Вячеслав Савицкий, которому прямо в день интервью было вручено подозрение за растрату миллионов бюджетных средств.

Напомним, 6 августа мощная непогода накрыла Киев. Новини.LIVE подготовили фоторепортаж затопленных улиц.

Впоследствии в КГГА сообщили, что в центральных районах выпала полумесячная норма осадков. К работам привлекали 91 единицу техники и оборудования.