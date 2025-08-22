Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelГороскопАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Відео arrow Київ потопає від злив, а проблема не вирішена — ефір Наша справа arrow
Київ потопає від злив, а проблема не вирішена — ефір Наша справа

Київ потопає від злив, а проблема не вирішена — ефір Наша справа

22 серпня 2025 р. 21:00

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

Київ потопає від злив, а проблема не вирішена — ефір Наша справа

Text

Трамп вийшов з важливим зверненням — трансляція

Text

США готові приєднатися до гарантій безпеки — ефір Вечір.LIVE

Text

Трамп виступить із заявою в Овальному кабінеті — ефір День.LIVE

Text

Наступні два тижні вирішальні для України — ефір Ранок.LIVE

21 серпня 2025
Text

Трамп натякнув на наступ України — ефір Вечір.LIVE

Text

У Трампа зробили нову заяву щодо України — ефір День.LIVE

Text

Захист неба і альтернатива НАТО для України — ефір Ранок.LIVE

20 серпня 2025
Text

Корупція на столичних мостах і дорогах — ефір Київський час

Text

Лондон жорстоко попередив Путіна — ефір Вечір.LIVE

Text

21:00 Київ потопає від злив, а проблема не вирішена — ефір Наша справа

Text

19:19 Трамп вийшов з важливим зверненням — трансляція

Text

18:05 США готові приєднатися до гарантій безпеки — ефір Вечір.LIVE

Text

13:12 Трамп виступить із заявою в Овальному кабінеті — ефір День.LIVE

Text

08:00 Наступні два тижні вирішальні для України — ефір Ранок.LIVE

В ефірі "Наша справа" Новини.LIVE розповідатимуть, чому Київ щороку потопає після злив. За три роки великої війни було виділено 650 мільйонів гривень, але проблему досі не вирішили.

Подивитися ефір "Наша справа" можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір "Наша справа"

Частина грошей виділяється на розчищення та реконструкцію колекторів малих річок. Відомо, що цим питанням займається КП "Плесо".

Зокрема, на розчищення ділянки на річці Либідь у 2024 році "Плесо" провела тендер на 62 млн грн, в якому перемогла компанія з Южноукраїнська зі статутним фондом в 3000 грн.

Разом з Віктором Глебою, який неодноразово подавав проєкти до КМДА по відновленню водних потоків у столиці, проєкт "Наша справа" провів рейд ділянкою Либіді, що розчищається.

Ексклюзивні коментарі надав також директор КП "Плесо" Вʼячеслав Савицький, якому прямо в день інтервʼю була вручена підозра за розтрату мільйонів бюджетних коштів.

Нагадаємо, 6 серпня потужна негода накрила Київ. Новини.LIVE підготували фоторепортаж затоплених вулиць.

Згодом у КМДА повідомили, що в центральних районах випала півмісячна норма опадів. До робіт залучали 91 одиницю техніки й обладнання.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео
Text

21:00 Київ потопає від злив, а проблема не вирішена — ефір Наша справа

20:55 Трамп анонсував "дуже важливе рішення" щодо Росії та України

20:49 Удар по Мукачеву — Трамп зізнався, що сказав про це Путіну

20:30 ЗСУ знищили пункт управління та великий склад БК росіян — відео

20:28 Відключення світла — які прогнози на завтра для одеситів

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

20:17 Український екшн та романтична драма — головні прем'єри тижня

20:08 Сон з комфортом — якої площі має бути ідеальна спальня

19:57 Фунікулер у Києві знову працює — що змінилося

19:30 Тариф на тепло в Одесі зросте — коли і на скільки

19:30 Що робити, аби квочка не сиділа — дієві поради

20:55 Трамп анонсував "дуже важливе рішення" щодо Росії та України

20:49 Удар по Мукачеву — Трамп зізнався, що сказав про це Путіну

20:30 ЗСУ знищили пункт управління та великий склад БК росіян — відео

20:28 Відключення світла — які прогнози на завтра для одеситів

20:17 Український екшн та романтична драма — головні прем'єри тижня

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

20:08 Сон з комфортом — якої площі має бути ідеальна спальня

19:57 Фунікулер у Києві знову працює — що змінилося

19:30 Тариф на тепло в Одесі зросте — коли і на скільки

19:30 Що робити, аби квочка не сиділа — дієві поради

19:24 Рада може дозволити виїзд за кордон із 22 років — законопроєкт

19:47 Скільки коштує зібрати дитину до школи — ціни на 7 км в Одесі

20 серпня

22:33 Овочі, фрукти та м’ясо — які ціни на Новому базарі у серпні

19 серпня

22:33 План дій Кабміну на 2025-2026 роки — амбіції, ризики та виклики

06:33 Відпочинок у Сергіївці на Одещині серпень 2025 — ціни та умови

18 серпня

18:43 Чи є надія на мир — одесити про зустріч Зеленського із Трампом

15 серпня

21:28 Чорноморський вузол — Одеса в наративах Кремля і баланс Анкари

17:33 Зустріч на Алясці — що чекають від неї в Одесі

06:33 Міліє і червоніє — стан Куяльницького лиману на Одещині

14 серпня

21:28 Зустріч Трампа і Путіна — чи можливе закінчення війни в Україні

13 серпня

22:33 Російські артисти в Україні з концертами — що кажуть в Одесі

Text

21:00 Київ потопає від злив, а проблема не вирішена — ефір Наша справа

Text

19:19 Трамп вийшов з важливим зверненням — трансляція

Text

18:05 США готові приєднатися до гарантій безпеки — ефір Вечір.LIVE

Text

13:12 Трамп виступить із заявою в Овальному кабінеті — ефір День.LIVE

Text

08:00 Наступні два тижні вирішальні для України — ефір Ранок.LIVE

Відео по темі

Всі відео
Трамп вийшов з важливим зверненням — трансляція

Трамп вийшов з важливим зверненням — трансляція

22 серпня 2025 р. 19:19
США готові приєднатися до гарантій безпеки — ефір Вечір.LIVE

США готові приєднатися до гарантій безпеки — ефір Вечір.LIVE

22 серпня 2025 р. 18:05
Трамп виступить із заявою в Овальному кабінеті — ефір День.LIVE

Трамп виступить із заявою в Овальному кабінеті — ефір День.LIVE

22 серпня 2025 р. 13:12
Наступні два тижні вирішальні для України — ефір Ранок.LIVE

Наступні два тижні вирішальні для України — ефір Ранок.LIVE

22 серпня 2025 р. 08:00
Трамп натякнув на наступ України — ефір Вечір.LIVE

Трамп натякнув на наступ України — ефір Вечір.LIVE

21 серпня 2025 р. 18:02
У Трампа зробили нову заяву щодо України — ефір День.LIVE

У Трампа зробили нову заяву щодо України — ефір День.LIVE

21 серпня 2025 р. 13:07
Захист неба і альтернатива НАТО для України — ефір Ранок.LIVE

Захист неба і альтернатива НАТО для України — ефір Ранок.LIVE

21 серпня 2025 р. 08:00
Корупція на столичних мостах і дорогах — ефір Київський час

Корупція на столичних мостах і дорогах — ефір Київський час

20 серпня 2025 р. 19:00

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації