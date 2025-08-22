Київ потопає від злив, а проблема не вирішена — ефір Наша справа

В ефірі "Наша справа" Новини.LIVE розповідатимуть, чому Київ щороку потопає після злив. За три роки великої війни було виділено 650 мільйонів гривень, але проблему досі не вирішили.

Частина грошей виділяється на розчищення та реконструкцію колекторів малих річок. Відомо, що цим питанням займається КП "Плесо".

Зокрема, на розчищення ділянки на річці Либідь у 2024 році "Плесо" провела тендер на 62 млн грн, в якому перемогла компанія з Южноукраїнська зі статутним фондом в 3000 грн.

Разом з Віктором Глебою, який неодноразово подавав проєкти до КМДА по відновленню водних потоків у столиці, проєкт "Наша справа" провів рейд ділянкою Либіді, що розчищається.

Ексклюзивні коментарі надав також директор КП "Плесо" Вʼячеслав Савицький, якому прямо в день інтервʼю була вручена підозра за розтрату мільйонів бюджетних коштів.

Згодом у КМДА повідомили, що в центральних районах випала півмісячна норма опадів. До робіт залучали 91 одиницю техніки й обладнання.