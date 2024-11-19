Удар по Охматдиту — корпус лікарні підготували до зими

У Києві підготували до зими корпус дитячої лікарні "Охматдит". Його було сильно пошкоджено російським обстрілом.

Про це повідомила голова Ради з відновлення Інна Іваненко в ефірі "Київського часу" в вівторок, 19 листопада.

Корпус лікарні "Охматдит" підготували до зими

За словами Іваненко, перевірка підтвердила придатність будівлі "Охматдиту" для використання, але потрібен капітальний ремонт через значні пошкодження комунікацій.

"Закінчилася проти аварійні роботи. Нашим пріоритетним завданням було зробити все можливе, щоб цей корпус функціонував під час зими. У достатньо короткі терміни було оголошено тендер на протиаварійні роботи. Влітку було проведено обстеження пошкоджень цього корпусу. Висновки свідчили про те, що він може функціонувати, але, звісно, потребує капітального ремонту — комунікації були надзвичайно сильно пошкоджені. І от першочерговим завданням було підготувати цей корпус до зими", — сказала голова Ради з відновлення.

Вона додала, що вже корпус лікарні може приймати дітей, а приміщення абсолютно функціональне.

"Я там сама недавно була. Там тепло, там ті приміщення, які були пошкоджені, вони готові для прийому пацієнтів. Тому ті відділення лікарні, які тіснилися, вони можуть вже більш комфортно розселитися по цьому корпусу, оскільки він абсолютно придатний до використання. Звісно, там зашиті вікна, там зараз немає денного світла, проте там тепло і приміщення абсолютно функціональне. Воно може приймати дітей", — додала Іваненко.

На запитання про те, коли лікарня буде повноцінно відновлена, то голова Ради зазначила, що наразі не говорять про конкретні терміни.

"У термінах можна помилитися. Але ми розуміємо, як буде відбуватися процес капітального ремонту, тому що він потребує часу", — підсумувала вона.

Нагадаємо, київська дитяча лікарня "Охматдит", яка була пошкоджена під час російської атаки 8 липня, оголосила тендер на збереження будівлі на зимовий період.